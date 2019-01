Schnappschüsse, die Geschichten aus Neumarkt erzählen

NEUMARKT IM WORKSHOP „SCHNAPPSCHÜSSE - NEUMARKT — Die Evangelische Jugend veranstaltete im Rahmen der Ausstellung des Evangelisch-Lutherischen Dekanats Neumarkt "Was bleibt." einen Fotoworkshop, der sich mit "Schnappschüssen", also mit bildhaften Erzählungen und Erinnerungen durch Momentaufnahmen beschäftigte.

Unter Anleitung der Kunstpädagogin Annika Hampel (Neumarkt) befassten sich 16 Jugendliche und junge Erwachsene mit Theorie und Praxis der spontanen Fotografie mit Handy oder Smartphone.



Im Workshop "Schnappschüsse – Erinnerungen, die bleiben" stellten die Teilnehmer fest, dass die Definition eines "Schnappschusses" gar nicht so leicht ist. Dass sich aber auch mit Hilfe von Zufällen und Spontanität aussagekräftige Bilder schießen lassen, wurde durch das eigene Ausprobieren in Kleingruppen in der Neumarkter Innenstadt schnell erkannt.

In diesem Sinne ließen sich die Teilnehmer auf eine etwas andere Art der Fotografie ein: Es entstanden Schnappschüsse, die Geschichten erzählen und bei weitem nicht perfekt sein müssen. Das machte die Fotos jedoch um einiges interessanter, brachte zum Nachdenken und zeigte ungewohnte Perspektiven.

Die Bilder sind im Rahmen der Ausstellung "Was bleibt" bis 27. Februar im Klostersaal im Evangelischen Zentrum Neumarkt, Kapuzinerstraße 5, zu sehen. Geöffnet ist an Werktagen von 9 bis 17 Uhr sowie nach den Gottesdiensten.

