Schneefall Ursache vieler Unfällen in der Oberpfalz

Polizei zählte 45 Kleinunfälle bis Sonntag morgen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Heftiger Schneefall hat erneut für zahlreiche Unfälle und liegengebliebene Lkw und Pkw im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz gesorgt.

Symbolbild



Aufgrund der Schneeglätte kam es von Samstag bis Sonntagmorgen in der Oberpfalz zu insgesamt 45 Kleinunfällen, zehn Lkw blieben liegen oder stellten sich quer. Außerdem gab es vier Unfällen mit sechs Leichtverletzten und einer mittelschwer verletzten Person.

Am Samstag rutschte um 23.18 Uhr der Anhänger eines rumänischen Hängerzuges von der Staatsstraße 2154 bei Furth im Wald in den Graben und konnte erst mittels eines Krans geborgen werden. Die Ladung des Anhängers, Fahrzeugteile, muss durch das THW vollständig umgeladen werden. Die Bergung zog sich über Stunden, in denen die Staatsstraße komplett gesperrt war. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Glück im Unglück

Glück im Unglück hatten zudem zwei Pkw-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag im angrenzenden Landkreis Eichstätt, als ihnen während der Fahrt Bäume auf das Auto fielen. Die waren unter dem vielen Schnee zusammen gebrochen. Gegen 21.30 Uhr erwischte es einen 59-jährigen Alfa Romeo-Fahrer, der von Kipfenberg Richtung Denkendorf unterwegs war. Dabei entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Ein anderer Autofahrer war gegen ein Uhr des 21. Januar von Kemathen Richtung Irlahüll unterwegs, als ihm ein Baum auf die Motorhaube fiel. Am Skoda entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Beide Fahrer wurden nicht verletzt. Insgesamt mussten die Feuerwehren im Zuständigkeitsbereich der Polizei-Inspektion Beilngries in der Nacht von Samstag auf Sonntag sechs Mal ausrücken, um auf der Straße liegende Bäume zu entfernen.

