Schneekönigin fegt durch Berchinger Kulturfabrik

Bühnenmärchen frei nach Andersen wird ab 18. November aufgeführt - vor 54 Minuten

BERCHING - Am Samstag, 18. November, 18 Uhr, feiert "Die Schneekönigin oder der Zauberspiegel", ein Bühnenmärchen von Helmut Münchhausen frei nach Motiven von Andersen, seine Premiere in der Kulturfabrik Berching. Die Regie führt Berni Haas-Sörgel.

Das Bühnenmärchen "Die Schneekönigin oder der Zauberspiegel" in der Kulturfabrik Berching entführt seine Zuschauer ins Reich des ewigen Eises. © Kulturfabrik Berching



Seit Kay einen feinen Splitter des Zauberspiegels des großen Trolls ins Auge bekommen hat, ist sein Herz kalt wie Stein. So wird er Opfer der gefürchteten Schneekönigin. Sie entführt ihn ins Reich des ewigen Eises.

Gerda, die Kay innig liebt, macht sich auf die Suche nach ihm. Zum Glück trifft sie schnell auf bereitwillige Helfer. Zwei pfiffige Trolle begleiten sie auf ihrem Weg. Hilfe erhält sie auch vom lustigen König und der immer zu einem Streich aufgelegten Prinzessin. Und auch ein poetischer Rabe und ein quirliger Schneehase sind mit von der Partie, damit Gerda ihr großes Abenteuer bestehen kann.

Die Aufführungstermine sind am Samstag, 18. November, 18 Uhr, Samstag, 25. November, 18 Uhr, Sonntag, 26. November, 17 Uhr, sowie am 2. Dezember, 18 Uhr, 3. Dezember, 17 Uhr, 9.Dezember, 18 Uhr, 10.Dezember, 17 Uhr, 16. Dezember, 18 Uhr und 17 Dezember, 17 Uhr. Karten gibt es bei Hörakustik Ölscher, Pettenkoferplatz 15, Berching, Telefon (0 84 62) 94 24 32 sowie an der Abendkasse.

Weitere Infos gibt es hier.

nn