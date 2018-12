Schneeräumfahrzeug schlitzt Opel auf

REGENSBURG - Heftiger Unfall an der Nibelungenbrücke in Regensburg: Ein Suzuki mit Schneeräumschild hat einen entgegenkommenden Opel regelrecht aufgeschlitzt. Dessen Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt.

Der Suzuki mit Schneeräumschild ist an der Adolf-Schmetzer-Straße in Richtung Ostentor abgebogen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen, der von der Nibelungenbrücke kam. Bei dem Unfall schlitzte der Sukuzi mit seinem Räumschild den querenden Opel Astra an der Fahrerseite regelrecht auf.

Der Opel kam nach dem Zusammenprall an der Hausmauer der Stadtapotheke zum Stehen. Die 65-jährige Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte von Passanten und der Berufsfeuerwehr befreit werden. Sie kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 31-jährige Fahrer des Suzuki wurde ersten Angaben zur Folge nicht verletzt. Die Erstmaßnahmen sowie die Verkehrsunfallaufnahme führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet.

Zur Klärung des Sachverhalts, insbesondere zur Frage, wer der beteiligten Fahrzeugführer „Grün“ hatte, werden Passanten und andere Verkehrsteilnehmer, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Regensburg Süd unter der Telefonnummer 0941/506-2001 in Verbindung zu setzen.

