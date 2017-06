Schnelle Autos und schöne Mädchen in Dietfurt

Tuningtreffen am Samstag am Baywa-Gelände - vor 1 Stunde

DIETFURT - Am kommenden Samstag, 25 Juni trifft sich die Tuning-Szene in Dietfurt. Ab zehn Uhr bis tief in die Nacht präsentiert sie ihre „Babys“.

Am kommenden Samstag findet in Dietfurt ein Tuningtreffen statt mit Go Go Girls und allem Pipapo. © Screenshot Höpcke



Damit die Autos auch im rechten Licht erscheinen, hat Organisator Alexander Stephan auch einige Models für die Foto-Shootings engagiert. „Es sind Go Go Girls am Start“, lockt er im sozialen Netzwerk Facebook.

Doch die Besucher können selbstverständlich auch die Autos anschauen. Da gibt es auch ungewöhnliche Modifikationen, denn weil die Veranstaltung auf einem abgesperrten Privatgelände stattfindet, müssen nicht alle Bauteile der Straßenverkehrsordnung entsprechen.

hoe