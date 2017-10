Schnelles Internet für alle Berchinger

BERCHING - Wie der Berchinger Bürgermeister Ludwig Eisenreich bei einem Pressetermin erläuterte, beteiligt sich die Stadt bereits seit den Jahren 2007/2008 an der Breitbanderschließung im Gemeindegebiet.

Bürgermeister Ludwig Eisenreich und Stephan Kappl. © Foto: Karg



"Sicher ist es dem einem oder anderem Bürger bereits aufgefallen, dass an vielen Stellen im Gemeindegebiet derzeit an den Straßen entlang oder in den Ortschaften Grabungsarbeiten durch eine Kabelbaufirma durchgeführt werden, ohne dass erkennbar ist, um welche Leitungen es sich dabei handelt", sagte Eisenreich. Eine Kabelbaufirma aus Lettland verlegte im Auftrag der Telekom Deutschland GmbH Glasfaserleerrohre mit Glasfaserleitungen und baue Multifunktionsgehäuse auf, um die erforderlichen Erschließungsmaßnahmen im zweiten Breitbandförderprogramm der Stadt Berching zu leisten.

Die Breitbandrichtlinien des ersten Förderverfahrens waren auf die Verbesserung der Versorgung von Gewerbetreibenden ausgerichtet. Damals konnte erreicht werden, dass die beiden Gewerbegebiete Erasbach und Wegscheid mit einer Erschließungsmaßnahme bis zu 16 Mbit/s erhalten konnten.

In der Folgezeit konnten auch mehrere Ortschaften mit einer vorübergehenden Funkanbindung in der Versorgung verbessert werden. Realisiert wurde der direkte Anschluss der in Sollngriesbach befindlichen Kabelverzweiger (KvZ) mittels eines Glasfaserkabels, das an dem Gasline-Glasfaserkabel, welches in der alten Bahntrasse entlang der Bundesstraße 299 verläuft, angeschlossen wurde. Im Ortsteil Holnstein hat die Deutsche Telekom Anfang Oktober 2013 ihren Netzknoten eigenständig mit VDSL-Technologien ausgebaut.

Nach Einführung eines neuen großen Breitbandförderprogramms durch die Bayerische Staatsregierung im Jahr 2013 fasste der Berchinger Stadtrat den grundlegenden Beschluss, sich an dem neuen Förderprogramm des Freistaats Bayern zur Förderung des Aufbaus von Hochge-schwindigkeitsnetzen in Bayern zu beteiligen. Das Erschließungsgebiet umfasste beim zweiten Förderprogramm das gesamte Gemeindegebiet, insbesondere alle Ortsteile und auch das Stadtgebiet, an deren Anschlüssen bislang nicht die in der Breitbandrichtlinie geforderte Mindestversorgung von 30 Mbit/s abrufbar war. Diese Ausbaumaßnahme sei, so der Bürgermeister, derzeit noch in der Tiefbauphase, was an den verschiedenen Leitungsbaumaßnahmen sichtbar sei.

Die Kabelbaufirma arbeite mit Hochdruck an der Erschließung, damit die zugesicherte Inbetriebnahme Ende des Jahres 2017 erfolgen kann. "Erst dann wird es auch in den Ortsteilen Altmannsberg, Butzenberg, Wackersberg, Hermannsberg, Thann, Dietersberg, Neuhaus, Thannbrunn, Roßthal, Wattenberg, Hennenberg, Eismannsberg, Wolfersthal, Simbach, Grubach, Fribertshofen, Wirbertshofen, Rudertshofen, Jettingsdorf, Stierbaum, Rübling und im Stadtgebiet Berching eine VDSL-Versorgung bis zu 50 Mbit/s geben."

Wie bereits berichtet, wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 29. November 2016 entschieden, noch in ein drittes Förderverfahren einzusteigen, um nun auch noch die letzten Höfe und Weiler und Randgebiete zu erschließen, die bislang noch von keiner Erschließungsmaßnahme profitieren konnten.

"Ziel der Stadt Berching ist es, allen Anwesen im Gemeindegebiet den Zugang eines zeitgemäßen Internetanschlusses zu ermöglichen", so Eisenreich.

