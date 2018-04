Schnelles Internet ist Schlüssel zum Erfolg

Im "Dynamikindex" des Instituts der Deutschen Wirtschaft belegt der Landkreis Neumarkt den sechsten Platz - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Landkreis Neumarkt ist eine der besonders dynamischen Wirtschaftsregionen in Deutschland: Er belegt im "Dynamikindex" des Regionalrankings 2018 des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) den sechsten Platz von 401 untersuchten Regionen.

Die Fit AG aus Lupburg ist ein Musterbeispiel für die digitale Ökonomie und zeigt, wie ein Unternehmen im ländlichen Raum auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein kann. © Foto: FIT AG



Doch um nicht von den Großstädten abgehängt zu werden, muss auf dem flachen Land kräftig in schnelle Internetverbindungen investiert werden. Nur mit einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur könne der ländliche Raum für innovative Unternehmen attraktiv bleiben und Fachkräfte anlocken. "Dank der Digitalisierung kann auch die vermeintliche Provinz dynamisch wachsen – wenn sie die Chancen ergreift", schreibt IW-Forscher Hannes Kempermann.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut IW wird von Verbänden und Unternehmen der Wirtschaft finanziert. Für das Regionalranking 2018 hat es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in allen 401 Städten und Kreisen Deutschlands untersucht. Dabei unterschieden die Wissenschaftler zwischen dem Niveau, das eine Region bereits aufweist, und der Dynamik, also der Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren.

Stark in wichtigen Bereichen

Dafür verglichen die Forscher aus den drei großen Bereichen Lebensqualität, Wirtschaftsstruktur und Arbeitsmarkt 55 Faktoren. Von diesem haben letztlich drei einen sehr großen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg einer Region, über ein Drittel lässt sich statistisch darauf zurückführen.

Die Steuerkraft der Gemeinden wirkt sich am stärksten aus im Bereich Wirtschaftsstruktur. An zweiter Stelle steht die private Überschuldung. Je weniger Privatpersonen übermäßig in der Kreide stehen, um so besser für die Gesamtheit. Der drittwichtigste Faktor ist die Beschäftigungsrate der Frauen, die als wichtigster Faktor des Bereichs Arbeitsmarkt in den Gesamtindex einfließt.

In allen diesen Bereichen hat sich der Landkreis Neumarkt in den vergangenen fünf Jahren überdurchschnittlich gut entwickelt. Mit 54 Referenzpunkten erreicht er Platz sechs im Dynamikranking. Auf dem ersten Platz liegt der Burgenlandkreis bei Leipzig mit 58 Punkten. In Bayern sind nur Regensburg (54,9 Punkte/ Platz 4) und Kempten (54,5/5.) besser.

Dabei startet die Neumarkter Entwicklung von einem guten Niveau. Im Regionalranking ist München mitsamt des Umlands absolute Spitze in Deutschland. Auch der Landkreis Neumarkt befindet sich in der Top-Gruppe, wenn auch nicht unter den besten Zehn.

Ein "Outperformer"

Wegen dieser Kombination stufen ihn die IW-Forscher als "Outperformer" ein. Die Firmen vor Ort sind international wettbewerbsfähig, exportstark, hoch innovativ und vernetzt. In der Folge hat die öffentliche Hand genügend Geld, um Zukunftsinvestitionen wie eine leistungsfähige Breitbandversorgung zu stemmen.

Denn eine schnelle Internetverbindung ist der Schlüssel für eine weitere wirtschaftliche Entwicklung. Die ländlichen Räume drohen sonst abgehängt zu werden gegenüber den Ballungsräumen, so das IW. Es empfiehlt eine durchgehende Glasfaser-Versorgung von Misch- und Gewerbegebieten, damit die Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung vollständig ausschöpfen können

Begleitend sollten die Regionen besonders die kleinen und mittleren Unternehmen darin unterstützen, dass sie sich stärker mit der Digitalisierung befassen. Dies könne die wirtschaftliche Dynamik einer Region maßgeblich beeinflussen, so das IW abschließend.

Der Landkreis Neumarkt hatte erst im Januar einen der vorderen Plätze erreicht beim Landkreis-Ranking 2018 von Focus Money. Dabei hat sich der Landkreis nochmals deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessert, als er Platz 46 einnahm, und gehört heuer mit Platz 18 von 381 untersuchten Landkreisen der Bundesrepublik zu den Top 20. Das ist auch der Spitzenplatz in der gesamten Oberpfalz.

Die Studie gibt es zum Herunterladen unter www.iw-koeln.de

