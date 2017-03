Schnelles Netz für alle Lupburger Ortsteile

In einem Jahr surfen alle per Glasfaser — Förderung

LUPBURG - In spätestens zwölf Monaten wird es in der Marktgemeinde Lupburg keine weißen Flecken mehr beim schnellen Internet geben. Die Firma Brandl Services baut jetzt zusammen mit der Laber Naab Infrastruktur in 19 Ortsteilen das neue schnelle Glasfaser Gigabit Netz auf.

Bürgermeister Manfred Hauser und Geschäftsführer Christian Brandl haben jetzt im Lupburger Rathaus den Kooperationsvertrag unterzeichnet. Mit dabei waren Franz Herrler, der Geschäftsführer des Wasserzweck-verbandes Laber-Naab, Geschäftsleiterin Nicole Müller sowie der für den Breitbandausbau zuständige Verwaltungsmitarbeiter Udo Moser.

Der Vertrag sieht vor, dass die Ortsteile Höhenberg, Hirschtal, Pöllenhaid, Höhendorf, Rackendorf, Pöfersdorf, Gottesberg, Eggenthal, Prünthal, Wieslbruck, Rammersdorf, Meierhof, Fischhaus, Sturmmühle, Mantlach, Dettenhofen, Spitzberg und Bux ans schnelle Gigabit Netz angeschlossen werden. Damit sind Internetgeschwindigkeiten bis zu einem Gigabit pro Sekunde möglich. So erhalte jedes Anwesen im vorgesehenen Ausbaugebiet mit bestehendem Telefonanschluss kostenlos einen Glasfaseranschluss direkt ins Haus.

Rund 560.000 Euro investiert die Gemeinde nochmals in die Endstufe des Breitbandausbaus. Aus dem Förderprogramm gibt es einen Zuschuss in Höhe von 329.035 Euro.

nas