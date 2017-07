Schnellschach: SK Neumarkt wird Vizemeister im Bezirk

NEUMARKT - Der Schachklub Neumarkt hat bei den diesjährigen Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften im Schnellschach mit zwei Teams teilgenommen.

Die Aufstiegsmannschaft: Kevin Beesk, Martin Simon, Erwin Hirn und Jozef Smyk. © F.: Mösl



Die Erste startete in der Besetzung Jozef Smyk, Erwin Hirn, Martin Simon und Thomas Hummel mit zwei 2,5:1,5-Erfolgen über den SC Postbauer-Heng sowie den SC Heilsbronn in die B1.

Damit ging man als Spitzenreiter in den zweiten Spieltag und wurde seiner Favoritenrolle mit einer Siegesserie auch gerecht. In der letzten Runde wartete mit SW Nürnberg Süd II die nominell stärkste Mannschaft gespickt mit Landesligaspielern. Nach einem frühen Remis von Jozef Smyk musste Kevin Beesk nach einem kapitalen Fehler aufgeben. Martin Simon landete in einem aussichtslosen Endspiel womit die erste Niederlage für die Neumarkter besiegelt war. Aber Erwin Hirn kämpfte noch um jeden Zähler für die Brettpunktwertung und tatsächlich konnte er seine Partie im Zeitnotduell noch zum 1,5:2,5-Endstand wenden.

Da aber die SG Fürth in der letzten Runde mit 3:1 die Oberhand behielt, hatte diese am Ende hauchdünn um einen halben Brettpunkt die Nase vorne. Die Vize-Meisterschaft ist gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Landesliga.

Neumarkt II trat in der Besetzung Sebastian Mösl, Wolfgang Brunner, Lothar Müller und Rudolf Appl in der Bezirksliga 3b an. Uum Auftakt musste man gegen den Aufstiegsfavoriten SC Jäklechemie II antreten und verlor mit 1:3. Danach brachten Rudolf Appl und Wolfgang Brunner die Neumarkter gegen Heideck-Hilpoltstein mit 2:0 in Führung. Sebastian Mösl wickelte den 3:1-Sieg in trockene Tücher.

Am zweiten Spieltag ersetzten Lorenz Schilay und Christian Junker Lothar Müller und Rudolf Appl. Gegen Schwanstetten erzielte man dank des Erfolgs von Wolfgang Brunner ein 2:2-Unentschieden. Zum Abschluss feierte man einen souveränen 3,5:0,5-Erfolg gegen die SG Fürth III, womit man sich den sehr guten zweiten Gesamtrang sicherte.