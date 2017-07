Schnupper-Zeltlager für muslimische Pfadfinder

Kreisjugendring möchte Gruppe in Neumarkt aufbauen — Potenzielle Jugendleiter für "Test-Camp" gesucht - vor 53 Minuten

NEUMRKT - Lagerfeuer kennen keine Religion: Der Kreisjugendring Neumarkt möchte einen muslimische Pfadfindergruppe gründen. Unterstützt wird er dabei vom Neumarkter David Hünlich, der seit April für den Bund Muslimischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands bundesweit unterwegs ist. Er sucht derzeit noch zwei muslimische Jugendleiter für ein Schnupperwochenende vom 14. bis 16. Juli am Bucher Berg bei Breitenbrunn.

Eine grüne Unifom, eine ethische Grundlage in den Lehren des Koran und gelegentlich ein Kopftuch: Ansonsten unterscheiden sich die muslimischen Pfadfinder nicht von den christlichen Stämmen. © Bund Muslimischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD)



Muslimische Kinder zu finden, die am 15. Juli beim Schnupperzeltlager einen Nachmittag lang Knoten lernen, einen Postenlauf im Wald absolvieren oder Stockbrot backen wollen, war hingegen kein Problem. Am Donnerstag sammelte David Hünlich an der Bräugassenschule in Neumarkt ruckzuck 27 Anmeldungen ein. "Junge Albaner, Bosnier, Türken und andere", zählt der frühere Leiter der Woffenbacher VCP-Siedlung Taizé auf.

Schon während seines Sprachenstudiums engagierte sich Hünlich für die interkulturelle Öffnung der Pfadfinderarbeit. In Frankreich lernte er erstmals muslimische Pfadfinder kennen. "Auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen solche Gruppen", sagt der 36-Jährige. "Das sind meist muslimische Deutsche mit Migrationshintergrund." Die Gruppen seien genauso organisiert wie die christlichen Pfadfinder, "unabhängig und demokratisch"; eine Finanzierung aus dem Ausland werde strikt abgelehnt. "Da wird generell nur Deutsch gesprochen und auch nicht missioniert", versichert David Hünlich. Ganz "klassisch" sei das Programm: Naturerlebnis und Gemeinschaft stünden im Vordergrund.

Der Neumarkter arbeitet seit April als hauptamtlicher Referent beim BMPPD (Bund Muslimischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands). Nun plant er, gemeinsam mit dem KJR Neumarkt erstmals auch in Bayern eine muslimische Pfadfindergruppe aufzubauen. "Von Seiten der Kinder besteht offenbar ein großes Interesse", sagt er nach dem Schulbesuch. Schwierig gestaltet sich jedoch die Suche nach potenziellen Gruppenleitern: nach einem Muslim und einer Muslima ab 16 Jahren, jung oder jung geblieben, die gerne mit Kindern arbeiten. Die evangelischen VCP-Kollegen werden sie, ganz unverbindlich, am Bucher Berg in die Geheimnisse des Pfadfinderwesens einweihen.

Wer sich vorstellen kann, als Betreuer am Aufbau der Gruppe mitzuwirken, der meldet sich bis Montag, 10. Juli, bei David Hünlich unter Telfon (01 76) 45 74 26 76. Weitere Informationen zum BMPPD gibt es hier.

Nicolas Damm E-Mail