Schnupperstunden am Ostendorfer

Viertklässler und ihre Eltern erkundeten das Gymnasium am Tag der offenen Tür - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag war es wieder soweit, das Ostendorfer-Gymnasium lud zum alljährlichen "Tag der offenen Tür" ein.

Interessierte Viertklässler mit ihren Eltern konnten wichtige Infos für ihren Übertritt erhalten. Sie erhielten ebenso wie alle anderen Besucher einen Einblick in das Schulleben der Unesco-Projektschule.

Gemäß dem diesjährigen Motto "Cycle up your life, dein Konsum – unser Planet!" drehte sich dieses Jahr sowohl innerhalb, als auch außerhalb der Klassenzimmer alles um Recycling, Nachhaltigkeit und umweltbewussten Konsum.

Alle Grundschüler Schnupperkurse in Mathematik, Latein, Französisch, Englisch und Musik erhalten. Zusätzlich konnten sich die jungen Besucher von physikalischen und biochemischen Experimenten beeindrucken lassen, in der Mathemeile knobeln, das breitgefächerte Wahlkursangebot kennenlernen und im Actionparcours aktiv werden. Die kleineren Kinder durften währenddessen die kostenlose Kinderbetreuung einer 10. Klasse genießen.

Bilderstrecke zum Thema

Einmal im Jahr wird die Schule zum Showroom: Es wird gezeigt, was die Institution kann. So auch jetzt wieder am Tag der offenen Tür am Ostendorfer Gymnasium in Neumarkt.