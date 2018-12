Schöne Bescherung bei Traunfelder Schützen

TRAUNFELD - Im Rahmen der Weihnachtsfeier hat der Schützenverein "Hochlandsteig" Traunfeld langjährige Mitglieder geehrt. Weitere Ehrungen gab es für besonders engagierte Vereinsmitglieder.

Für ihre Treue und ihr Engagement wurden diese Hochlandsteig-Schützen geehrt. © Foto: Riedel Jutta



Im Jahr 1963 wurde der Schützenverein ins Leben gerufen, "eine schöne, lange Zeit", berichtete der langjährige Schützenmeister Anton Lehmeier und dankte den Geehrten für ihre Treue zum Verein.

Geehrt wurden für zehn Jahre: Reinhard Bätz, Klaus Becker, Jürgen Klein, Thomas Feustel, Alfred Vogl, Edmund Bleicher und Herbert Wolfsteiner; für 25 Jahre: Sandra Meier, Klaus Müller, Ludwig Lehmeier, Franz Xaver Gradl, Uwe Loos und Peter Linschmann; für 50 Jahre: Gertraud Lehmeier.

Für besondere Leistungen wurde Kassier Norbert Brandl mit dem Protektor-Abzeichen des Bayerischen Sportschützenbundes ausgezeichnet. Sandra Hick war drei Jahre lang Sportleiterin und ist bis heute "Küchenfee" des Vereins, Hick erhielt für ihren Einsatz die Verdienstnadel des BSSB ebenso wie Sportleiter und Organisator für sportliche Angelegenheiten Josef Lang und Sportleiter Clemens Winter, der sich um die Organisation der Aufsichten kümmert. Mit der Goldenen Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes wurden Willi Scheffler, der drei Jahre den Vorsitz des Vereins geführt hatte, und Mario Bruns ausgezeichnet. Die Ehrungen nahmen Schützenmeister Lehmeier und Gauschützenmeister Hans Spiegel vor.

Hochlandsteig kürte außerdem die Vereinsmeister. Insgesamt wurden 98 Durchgänge geschossen, an denen rund 50 Schützen in insgesamt 23 Disziplinen antraten. In der Disziplin Luftgewehr siegte Sandra Meier mit 367 Ringen vor Mario Bruns und Bernd Hiltner; Zimmerstutzen: Josef Lang (248), Oliver Wojtala; KK-Gewehr 50 Meter Auflage: Gerald Krispin (254), Jürgen Kube; Ordonnanzgewehr offen: Gerhard Federl (321), Clemens Winter, Peter Kuhn; KK-Liegendkampf: Alfred Nägelein (565), Herbert Stepper; Liegendkampf 300 Meter: Alfred Nägelein (585); Luftpistole: Mario Bruns (345), Karl Kellermann; 25 Meter Pistole: Sandra Hick (281), Stefan Moritz, Franz Hildebrand; 25 Meter Zentralfeuerpistole: Franz Hildebrand (262), Gerald Krispin; 25 Meter Pistole 9x19: Robert Rostek (363), Dieter Lehmeier, Gerhard Fuchs; 25 Meter Revolver. 357 Robert Rostek (373) Stefan Moritz, Reinhold Linhard.

Die Vereinsmeister des Traunfelder Schützenvereins.



25 Meter Revolver .44 Magnum: Robert Rostek (376), Päivi Kraus, Harald Wahler; 25 Meter Pistole .45 ACP: Robert Rostek (380), Päivi Kraus, Werner Eglmeier; Perkussionsgewehr: Mario Bruns (141), Erich Gaham, Hubert Pielenhofer; Perkussions-Freigewehr: Erich Gaham (96); Perk.-Dienstgewehr: Erich Gaham (122); Steinschlossgewehr liegend: Erich Gaham (68); Perkussionsrevolver: Hermann Pirner (132), Mario Bruns, Leonhard Högner; Perkussionspistole: Mario Bruns (132), Hermann Pirner, Sandra Hick; Unterhebel B: Josef Lang (152), Werner Eglmeier, Gerd Meier; Unterhebel C: Josef Lang (231), Mario Bruns, Christian Bäuml; Feuerstutzen: Josef Lang (231), Oliver Wojtala, Christian Bäuml; Ordonnanzpistole: Clemens Winter (314), Oliver Wojtala, Hermann Mörtel; Blankbogen Erwachsene: Stefan Stigler (422), Rolf Gerchen, Jürgen Eglseer; Blankbogen Schüler: Leon Körner.

Im Weihnachtsschießen gewann Josef Lang das Preisschießen Kleinkaliber mit 133 Punkten, im Preisschießen Luftgewehr siegte Alfred Nägelein (255 Punkte). Das Schießen auf "Glück" mit Kleinkaliber gewann Heiner Partsch, auf "Glück" mit Luftgewehr/Luftpistole gewann Stilla Ehbauer mit 129 Punkten. Zwei Mitglieder wurden deutsche Meister: Diana Kraus und Robert Rosbek.

