Schönes Prinzenpaar übernahm Regentschaft

Breitenbrunn: Andrea III. und Markus II. auf dem Thron - vor 55 Minuten

BREITENBRUNN - Die narrenlose Zeit hat ein Ende in Breitenbrunn. Erster Höhepunkt einer langen und knackigen Faschingszeit im Reich der Sternstecher war der rauschende Eröffnungsball der Faschingsfreunde mit der Inthronisation von Prinz Markus II. und Prinzessin Andrea III.

Von Bürgermeister Lanzhammer bekamen Markus II. und Andrea III. den Rathausschlüssel ausgehändigt. © Foto: Werner Sturm



Die Stimmung war bombastisch, in der Faschingshochburg Breitenbrunn ließen es die Maschkerer wieder einmal so richtig krachen. Das närrische Fußvolk präsentierte sich in Erwartung des neuen Dreigestirns in ausgesprochener Feierlaune sowie in fantasievollen Kostümen. Auf der Tanzfläche und an der Bar herrschte dichtes Treiben, der Saal war proppenvoll.

Die Band „Sigstas“ erwies sich als wahre Stimmungskanone und gab gleich einmal musikalisch die Richtung vor: „Eine Gaudi soll’s heute werden.“ Just an seinem Geburtstag hatte der Chef der Faschingsfreunde, der „Breebrunner“ Obernarr Matthias Kellermeier, die ehrenvolle Aufgabe, das erwartungsfrohe Publikum zu begrüßen. „Von heut an bis zum Faschingsdienstag geht’s rund, alles wird kunterbunt“, kündigte er an. Er forderte dazu auf: „Lasst euch nicht lumpen, hebt die Gläser und die Humpen, lasst uns feiern im Breitenbrunner Gau, es ist Fasching und damit Helau.“

Angefeuert von den Narren und unter großem Hallo geleiteten die Prinzengarde unter dem Kommando von Majorin Anna Bögerl sowie die Hofnarren Jonas, Thomas und Jakob das Dreigestirn in den Faschingstempel. Prinzessin Andrea strahlte in ihrem leuchtend hellblauen Kleid. Ihr Markus erschien in edlem Zwirn. Weste und Krawatte hatten die gleiche Farbe wie das Gewand seiner Liebsten.

Ein Auto für den Bürgermeister

Hofmarschall Alexander unterstrich die Würde seines Amtes mit einem dunklen Anzug. Mit humorvollen Antrittsreden eroberte das Prinzenpaar die Herzen der Gaudianer im Sturm. Andrea kündigte an, ihr Heimatdorf Rasch zu einem Mittelzentrum ausbauen zu wollen und riet Bürgermeister Hans Lanzhammer (FW), er solle sich endlich einmal ein neues Auto kaufen. Markus aus Langenkreith erklärte, dass er sich als Hemauer Stadtrat darauf freut, einmal eine Landgemeinde regieren zu dürfen. „In Breitenbrunn baue ich einen Marktplatz wie in Hemau und sorge dafür, dass es mit dem Baugebiet in der Au endlich weitergeht“, kündigte er an und meinte: „Und wenn es sein muss, dann bringe ich die notwendigen Finanzmittel gleich aus unserer Stadt mit.“

Macht abgegeben

In einer höchst feierlichen Zeremonie überreichten die Regenten des Vorjahres, Prinzessin Jacqueline I. und Prinz Johannes III., ihren Thronnachfolgern Umhang und Zepter. Von Bürgermeister Lanzhammer bekamen Markus II. und Andrea III. einen Faschingsorden um den Hals gehängt und den Rathausschlüssel ausgehändigt. Lanzhammer: „Ich gebe nun Macht und Schlüssel ab und bring jetzt alle Welt auf Trab. Bei Prinzessin Andrea, Prinz Markus und Hofmarschall Alex ist Breitenbrunn in guten Händen, da kann sich eigentlich alles nur zum Guten wenden. Ich misch mich derweil unter die Narren, die alle gemeinsam ziehen unseren Karren.“

Was wäre der Eröffnungsball ohne die charmante Prinzengarde und die temperamentvolle Teeniegarde. Als Chef des Hofstaates stellte Marschall Alexander die Gardemädchen Julia, Sandra, Katharina, Bianca, Milena, Brigitte, Miriam, Anna, Pia und Majorin Anna einzeln vor. Die legten einen tollen Gardemarsch aufs Parkett und begeisterten später in schwarz-goldenen Kostümen mit einer feurigen Revue.

Auch das Prinzenpaar hatte sich für den Eröffnungstanz eine richtig flotte Nummer ausgesucht. Für den fulminanten Startschuss in den Abend sorgten die Piraten-Mädels Magdalena, Carolina, die zwei Vanessas, Julia, Lisa, Johanna, Anna und Maria von der Teeniegarde. Zur Filmmusik „Pirates of the Caribbean“ zogen sie eine wunderbare Tanzshow ab. Von den „großen“ Gardemädchen gab es dafür zur Anerkennung weiße Rosen.

