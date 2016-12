Schramme am Auto: Ein Jahr in die Zelle

50-jähriger Mann fährt im Streit um Unfallschaden einen Kontrahenten über den Haufen - 21.12.2016 15:15 Uhr

NEUMARKT - Am Anfang war es nur ein kleiner Kratzer im Blech des Autos vom Nachbarn. Doch die Weiterungen brachten einen 50 Jahre alten Mann wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ein Jahr ins Gefängnis.

Die Unschuldsbeteuerungen nutzten dem Angeklagten nichts. Sie brachten ihn nur noch mehr in die Bredouille, denn sämtliche Zeugenaussagen, vorgetragen ohne großen „Belastungseifer“, wie der juristische terminus technicus lautet, bestätigten im Grunde die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft.

Als deren Vertreter listete Thomas Leykam auf, dass der 50-Jährige, als er die Schuld am winzigen Blechschaden bestritt, im Streit den Autobesitzer und dessen Cousin mit deftigen Ausdrücken belegt hatte. Dann habe er den Vetter geschubst und umgestoßen, sich ins Auto gesetzt und sei halb über ihn drüber gefahren. Beim Versuch, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien, überdrehte der sein rechtes Handgelenk. Zweieinhalb Monate war er deswegen krank geschrieben.

Ein pensionierter Polizist hatte an jenem 29. Mai 2015 beobachtet, wie der Mann beim Rangieren aus einer Parklücke das andere Auto leicht touchierte. Er habe ihn darauf aufmerksam gemacht und ihm nahe gelegt, die Sache mit dem Nachbarn zu regeln. Die ehemaligen Kollegen wegen einer solchen Kleinigkeit zu rufen, sei ihm nicht in den Sinn gekommen, sagte er vor Richter Rainer Würth als Zeuge aus.

Ex-Polizist als Zeuge

Die Auseinandersetzung am folgenden Tag, und um die ging es in der Gerichtsverhandlung, hatte der Ex-Polizist nur von weitem beobachtet. Er könne aber mit Sicherheit sagen, dass da eine Person mit den Unterschenkeln unter dem Auto gelegen habe. Nach einigen Irrungen und Wirrungen stellte sich auch heraus, dass der angebliche Schubser, den die Polizei in ihrem Protokoll festgehalten hatte, wohl ein Missverständnis war, weil keiner der Beteiligten mehr als gebrochenes Deutsch spricht. Der Angeklagte sollte wohl aufgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Da ist er kurz angefahren und hat den Verwandten, den der Autobesitzer zu Hilfe gerufen hatte, mit dem Auto zu Fall gebracht. Es dauerte etwas mit der Wahrheitsfindung, weil auch die Dolmetscherinnen, die für den Angeklagten und zwei der Zeugen Hilfestellung leisten sollten, nicht immer in der Lage waren, die Fragen des Richters präzise zu übersetzen.

Der sehr bestimmt auftretende Angeklagte versuchte seinen Hals mit Spitzfindigkeiten aus der Schlinge zu ziehen. So fiel ihm plötzlich ein, dass sein Opfer unter das Auto gesprungen sei. Von dem Polizeibeamten, der damals spät nachts die Anzeige aufgenommen hatte, wollte er wissen, warum er denn nicht zu dem Sachverhalt gefragt worden sei.

„Erinnern sie sich noch, dass wir bei Ihnen waren?“, stellte der die Gegenfrage. Und als der 50-Jährige das verneinte, sah sich der Polizist in seiner damaligen Einschätzung bestätigt. „Wir haben mit ihm keinen Alkoholtest gemacht. Aber er saß da mit Kumpeln und hat gebechert. Da haben wir gedacht, es sei besser, ihn später zu einer Aussage auf das Revier zu bitten. Wir haben ja nicht ahnen können, dass er zwei Tage später nach Niedersachsen umzieht.“

Drei Vorstrafen

Für Thomas Leykam, den Vertreter der Staatsanwaltschaft, war die Sache klar. Der Angeklagte hat sich der Beleidigung in zwei Fällen, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Dafür müsse er ein Jahr in Haft. Bewährung komme auf Grund des hartnäckigen Leugnens vor Gericht und der drei nicht unerheblichen Vorstrafen nicht in Frage. Zudem habe er sich als ungeeignet zum Führen eines Fahrzeugs erwiesen. Der Führerschein müsse eingezogen werden.Vor Ablauf von zwei Jahren dürfe ihm kein neuer ausgestellt werden.

Wenig Entlastendes

Richter Rainer Würth schloss sich dieser Argumentation an. Außer dass wohl eine heftige verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein dürfte und keine bleibenden gesundheitlichen Schäden eingetreten sind, könne er nichts Entlastendes finden. Allerdings verringerte er die Führerscheinsperre auf 18 Monate.

Eigentlich hätte der 50-Jährige auch schon gestern nicht mehr am Steuer eines Fahrzeugs sitzen dürfen. Aber der Polizist, der als Zeuge ausgesagt hatte, war sich da nicht so sicher. Mit einem Kollegen sprintete er nach der Verhandlung in Richtung des Parkplatzes, den der Verurteilte angesteuert hatte. Aber der war abgetaucht.

CHRISTIAN BIERSACK