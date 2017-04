Schrödl neuer Kolping-Vorsitzender in Reichertshofen

SENGENTHAL/REICHERTSHOFEN - Die Neuwahlen im vierjährigen Turnus waren der Schwerpunkt der Jahresversammlung bei der Kolpingfamilie Reichertshofen im Pfarrheim St. Nikolaus. Richard Schrödl aus Forst wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Die Kolping-Familie Reichertshofen hat einen neuen Vorstand, der gleich die treuen Mitglieder geehrt hat. Foto: Foto: mi



Schon seit vielen Jahren ist es Tradition, zuvor mit Präses Pfarrer Manfred Obermayer einen Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Kolpingmitglieder in der Pfarrkirche St. Nikolaus zu feiern. Im Anschluss daran traf man sich im Pfarrheim zur Jahresversammlung. Kassier Franz Schrödl sprach einen meditativen Text, der jeden zum Nachdenken anregte.

Schriftführer Anton Zoch erinnerte in seinem Protokoll an das zurückliegende Jahr. Auch der 1. Vorsitzende Peter Zinn ließ das abgelaufene Vereinsjahr, das mit der 25-Jahr-Feier im Oktober 2016 seinen Höhepunkt hatte, nochmals Revue passieren. Er freute sich, dass man im Jubiläumsjahr bei vielen Mitgliedern und den nahezu 150 Gästen aus den Kolpingsfamilien im Bezirk Neumarkt so viel Begeisterung wecken konnte.

"Von allen Rednern wurde uns viel Lob zuteil, für unsere tägliche Arbeit im Sinne Adolf Kolpings. Denn die Schwerpunkte der Vereinsarbeit in der Kolpingfamilie, nämlich unser Engagement mit und für die Familien, spiegeln sich in der Arbeit Kolpings", so Zinn.

Mit einer Bildpräsentation erinnerte der Vorsitzende an die vielen Aktivitäten. So wurden Mitglieder bei runden Geburtstagen besucht, fünfmal musste man von langjährigen Mitgliedern am Grab für immer Abschied nehmen. Das alljährliche Fastenessen im Pfarrheim St. Nikolaus erfreute sich wie immer großer Beliebtheit, genauso wie die Osterwanderung, die Radtour am Pfingstmontag nach Gnadenberg oder das Johannisfeuer mit Feuerweihe. Bei den kirchlichen Festtagen wie Christi Himmelfahrt und Fronleichnam sei man immer mit einer Gruppe präsent. Zeitintensiv sei die alljährliche Frühjahrs- und Herbst-Altkleidersammlung auf Gemeindegebiet, so Zinn.

Gesellschaftlich beteiligte man sich mit Kind und Kegel am Bezirkskegelturnier in Berg, ein besonderes Highlight bei den Kindern. Eine Teilnahme am Ferienprogramm in der Gemeinde gehört seit Jahren zum festen Programm. Die angebotene Bootsfahrt auf der Altmühl sei alljährlich schnell ausgebucht, so Zinn.

Engagement bei Primiz

Besonders in Erinnerung bleibt für die Kolpingfamilie die Primiz von Ulrich Schmidt aus Reichertshofen. Das Engagement der Mitglieder kannte keine Grenzen, ob beim Girlandenbinden oder dem Kaffeebrühen für die Primizbesucher, alles lief reibungslos. Bei allen Helfern und Unterstützern, besonders aber bei Präses Pfarrer Manfred Obermayer bedankte sich Peter Zinn ganz besonders.

Kassier Franz Schrödl zeigte im Kassenbericht die Löcher auf, die die 25-Jahr-Feier verursacht hat. Wichtig war seiner Meinung, dass es den Mitgliedern und Gästen gefallen hat. Seit mittlerweile 24 Jahren organisiert er mit Gattin Gerlinde den "Eine-Welt-Laden", für den er ein weiteres Mal nur positive Zahlen vorstellen konnte. Kassenprüfer Hans Klein war voll des Lobes und bat die Mitglieder vor den Neuwahlen um einstimmige Entlastung, die auch erteilt wurde.

Neue Gesichter

Die Neuwahlen brachten verschiedene Änderungen mit sich. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde einstimmig Richard Schrödl gewählt. Er löst damit Peter Zinn ab, der bereits vor zwei Jahren angekündigt hatte, nach zwölf Jahren nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen. Neue Stellvertreter im Leitungsteam sind Gerlinde Schrödl, Alfons Mederer und Barbara Zinn. Schriftführer bleibt Anton Zoch, Kassier Franz Schrödl und Präses Pfarrer Manfred Obermayer. Neu im Team ist auch Jugendvertreter Lukas Mederer. Kassenprüfer sind Johann Klein und Michael Meyer. Als Beisitzer unterstützen künftig Peter Zinn, Christine Harrer und Andreas Meyer die Vorstandschaft.

Den ersten Akt vollzog der neue Vorsitzende Richard Schrödl mit der Ehrung von zwei langjährigen Mitglieder. Xaver Wurm und Katharina Schrödl erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und einen Gutschein für ein Wochenende in einem Kolpinghaus nach Wahl. In seiner Vorschau informierte Schrödl, vom 7. bis 9. Juli ist ein Wochenende in Lambach im Bayerischen Wald gebucht. Wer einen Gitschein hat, kann sich auf ein kostenloses Wochenende freuen. Für Partner kann gegen Bezahlung mitgebucht werden. Anmeldung bitte umgehend an die Vorstandschaft.

