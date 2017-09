Ein rappelvolles Zelt erwartete die Macher des Circus Sambesi am Samstagabend in Neumarkt. Zum 30-jährigen Jubiläum kamen zahlreiche Zuschauer, um sich Handstände in luftiger Höhe, einen Jonglier-Weltmeister, verknotete Gliedmaßen und vieles mehr anzusehen. Erlös und Spenden gingen wie immer an "Menschen für Menschen".

Am 8. Juni 1142 wurde Berngau zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Der Ort in der Oberpfalz blickt somit auf eine 875-jährige Geschichte zurück. Ein Grund für die Einwohner, das Jubiläum ordentlich zu feiern. Unter dem Motto "So schei is in unserer Gmoa!" präsentierten sich die Berngauer Vereine und Institutionen bei einem großen Festzug.