Schulanfang: Die ABC-Schützen in der Theo-Betz-Schule Neumarkt Aufgeregte Gesichter wohin man blickt, viele Kinder haben diesen Tag herbeigesehnt: der erste Schultag. Am Dienstag wurden an der Theo-Betz-Schule in Neumarkt fleißig Schultüten ausgepackt und viele neue Freundschaften begonnen.

Besucheransturm und Jonglierkünste: Circus Sambesi feiert Jubiläum Ein rappelvolles Zelt erwartete die Macher des Circus Sambesi am Samstagabend in Neumarkt. Zum 30-jährigen Jubiläum kamen zahlreiche Zuschauer, um sich Handstände in luftiger Höhe, einen Jonglier-Weltmeister, verknotete Gliedmaßen und vieles mehr anzusehen. Erlös und Spenden gingen wie immer an "Menschen für Menschen".