Schulanfänger werden bei den NN zum Titelhelden

NEUMARKT - Wie aufregend ist doch der erste Schultag. Und der/die kleine Schulanfänger steht als Hauptperson mittendrin. Zwei personalisierte Bücher aus der "Titelheld"-Reihe sowie eine Brotbox sind zum Schulanfang in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5, erhältlich. Getreu dem Motto: "Ihr Kind als Titelheld."

Im NN-Lesershop in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten kann sich das Publikum mit Schulartikeln eindecken. © Foto: Distler



In der Geschichte des personalisierten Buches "Hurra! Jetzt bin ich Schulkind!" spielt Mamas und Papas Liebling die Hauptrolle. Sein Name und weitere persönliche Angaben werden eingedruckt. Daneben erscheint eine persönliche Widmung am Anfang des Buches. So bekommen junge Schulanfänger ihre ganz individuelle Erinnerung zur Einschulung.

In dem Buch muss der kleine Held gleich am ersten Schultag ein Abenteuer bestehen: Bo, das pfiffige Gespenst, das im Klassenzimmer hinter der Tafel wohnt, hat sich verirrt. Das Kind muss ihm mit seinen neuen Freunden zurück ins Zimmer helfen – aber pssst, keiner soll etwas mitbekommen.

Abenteuer im Kindergarten

Für die Kleineren gibt es das Buch "Jetzt bin ich im Kindergarten". Darin entdeckt die Hauptperson den Kindergarten, den Blumen- und Gemüsegarten und hilft einer kleinen Pflanze ein starker Baum zu werden. Natürlich ist auch dieses Buch eine Einzelanfertigung – mit einer personalisierten Hauptfigur und vielen weiteren auf das Kind zugeschnittenen Details.

Die Bücher haben um die 30 Seiten, sind 21 x 21 Zentimeter groß und kosten 21,95 bzw. 24,95 Euro.

Als drittes Angebot wird eine personalisierte Geschenk-Box zum Schulanfang (29,95 Euro) offeriert — als "ein zauberhaftes Geschenk mit dem personalisierten Namens-T-Shirt und dem Sticker-Buch "Stickern für den Schulanfang".

Damit ältere Geschwisterkinder nicht leer ausgehen, bietet sich einer der Ordner im Rizzi-Design oder in Blanko zum selbst Bemalen an (8,95 Euro, 7,95 Euro). Er kann innen und außen bemalt, beschriftet und verziert werden. Zum Beispiel mit den Carioca Temperello Posterstiften, die besonders schnell trocknen und frei von Lösungsmitteln sind; 12,95 Euro.

Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten durch den Airbrush- und Zauberstifte-Effekt bietet das Schreibset "Blo Pens Magic" mit Farbpuste- und Zauberstiften sowie sechs Kartonschablonen an für 14,95 Euro.

