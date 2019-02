Schule digital aufgerüstet

Bionorica-Chef übergibt im Ostendorfer 30 iPads - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Einer Initiative des Elternbeirats und des Vereins der Freunde des Neumarkter Ostendorfer-Gymnasiums folgend, wurden der Schule 30 iPads für die multimediale Unterrichtsgestaltung übergeben.

Schüler der 6. Klasse des Neumarkter Ostendorfer-Gymnasiums nehmen die iPads von Prof. Dr. Michael A. Popp in Empfang. © Foto: Stephanie Winterhalter



Schüler der 6. Klasse des Neumarkter Ostendorfer-Gymnasiums nehmen die iPads von Prof. Dr. Michael A. Popp in Empfang. Foto: Foto: Stephanie Winterhalter



Die Tablets überreichte Bionorica-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Michael A. Popp in der Aula. "Unsere Herstellung in Neumarkt ist in hohem Maße digitalisiert. Die Vermittlung von IT-Kompetenzen wird für angehende Fachkräfte immer wichtiger", so Prof. Popp. Die Schulleitung und der Verein der Freunde des Ostendorfer-Gymnasiums freuen sich über diese Unterstützung. "Bionorica sendet damit ein starkes und positives Signal in die Gesellschaft, die Digitalisierung in der Bildung konsequent anzugehen", sagte Mario Bommersbach, Vorsitzender des Fördervereins.

Das Ostendorfer-Gymnasium ist eine von über 10 000 anerkannten UNESCO-Projekt-Schulen in 180 Ländern, die einzige in der Oberpfalz. Damit gehört die Bildungseinrichtung einem internationalen Netzwerk von Schulen an, die sich selbst dazu verpflichtet haben, Werte wie Toleranz, interkulturelles Lernen, Umwelt und Nachhaltigkeit als wichtige schulische Themen aufzunehmen.

Großer Schritt nach vorne

Das Gymnasium ist aber auch eine MINT-freundliche und "digitale Schule" mit modernen Unterrichtsmethoden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Ich möchte mich im Namen des Ostendorfer-Gymnasiums sehr herzlich für diese überaus großzügige Unterstützung unserer Schule bedanken", so Schulleiterin Ulrike Severa. "Diese iPads werden uns in unserer medienpädagogischen Arbeit einen großen Schritt nach vorne bringen", ergänzt Holger Sixt, Oberstudienrat und Mitarbeiter der Schulleitung.

nn