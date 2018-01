Schüler bündeln 16 Touren in neuen Wanderführer

PARSBERG - Für die reizvolle Landschaft rund um Parsberg haben 15 Gymnasiasten aus Parsberg im Rahmen eines P-Seminars einen Wanderführer erarbeitet. Dieser enthält auf 144 Seiten die 16 schönsten Touren der Region sowie jede Menge Freizeit- und Veranstaltungstipps.

Stolz präsentierten die Gymnasiasten ihren gelungenen Wanderführer. © Foto: Werner Sturm



Am vergangenen Samstagabend haben die Schüler ihr Werk vorgestellt: Eltern, Lehrer, Vertreter der hiesigen Tourismusbranche, des unterstützenden Verlags, der Wirtschaft und der Kommunalpolitik waren in den Burgsaal gekommen.

Die Gymnasiasten bewirteten sie und besserten so ihre Seminarkasse auf. Die Gruppe "Blech 5.0" sorgte für Musik an dem Abend, der ganz im Zeichen der P-Seminaristen und ihrer Kursleiterin Miriam Wirth stand.

Raus in die Natur

Dann stellten die jungen Männer und Frauen das gelungene Ergebnis ihrer eineinhalbjährigen Seminararbeit vor: den Wanderführer "Natur erleben rund um Parsberg – Die schönsten Wanderungen und Radtouren".

Im ersten Teil des Abends berichteten die Schüler mit einer kurzweiligen Präsentation, wie es zu dem Wanderführer gekommen ist: Die Chefin der Parsberger Buchhandlung "Buchfink", Maria Anna Wegerer, hatte die Idee an die betreuende Lehrerin herangetragen. Denn bislang wurden die Wanderwege für Parsberg und Umgebung durch den Touristikverband zwar sehr gut beschildert und auf der Homepage der Stadt beworben, aber nicht in einem Wanderführer gebündelt.

Miriam Wirth fand am Parsberger Gymnasium rasch Schüler für ein entsprechendes P-Seminar. Die Kursleiterin verriet bei der Präsentation am vergangenen Samstagabend: "Als sich die Seminaristen zum ersten Mal trafen, war für die meisten wahrscheinlich nicht absehbar, wie viel Aufwand ihnen bevorstand."

Doch sie haben die Herausforderung gemeistert und den Wanderführer tatsächlich in den Handel gebracht. Zuvor galt es ein Konzept zu erarbeiten, den Aufbau zu gliedern, in Teams die Wege selbst auszuprobieren, Texte verfassen, Karten und Höhenprofile erstellen; Fotos machen, Layouten und Werbe-Plakate zu entwerfen. Ohne Hilfe von außen wäre das alles kaum möglich gewesen: So erhielten die Schüler beispielsweise eine Einführung in die Landschaftsfotografie von einem Regensburger Profi-Fotografen. Und der Battenberg Gietl Verlag erklärte sich bereit, den Wanderführer zu drucken.

Herausgekommen ist ein informativer Wanderführer mit Drahtkamm-Bindung. Als Touren sind zum Beispiel enthalten: der Lehmeiersteig bei Parsberg, die variantenreiche Streckenwanderung von Parsberg nach Beratzhausen, die König-Otto-Schlaufe bei Velburg, der Panoramaweg in Hohenfels oder eine abwechslungsreiche Wanderung rund um Laaber.

Zudem gibt es in dem Buch jede Menge Informationen – beginnend mit einer Checkliste, für alles was der Wanderer braucht. Dazu kommen Erste-Hilfe-Hinweise, Zeichenerklärungen, Sehenswürdigkeiten und Freizeittipps. Dafür gab es auch ein dickes Lob von Schulleiter Josef Gloßner: "Da ist euch eine tolle Arbeit gelungen und ihr habt einen wertvollen Beitrag zum guten Ruf unseres Gymnasiums geleistet."

Der Wanderführer ist für 15 Euro in der Parsberger Buchhandlung "Buchfink" in Parsberg zu kaufen. Der Verkaufserlös sowie die Einnahmen für die Autorenhonorare gehen ausnahmslos an die Kinderkrebshilfe Bayern.

