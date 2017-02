Schüler-Hallensportfest in Freystadt

Am 11. März in der Mehrzweckhalle — Vierkampf und Staffeln - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Die Bayerische Sportjugend im BLSV-Kreis Neumarkt und der TSV Freystadt richten am 11. März das 25. BLSV-Schülerhallensportfest in der Freystädter Mehrzweckhalle aus.

Freystadt, 16.03.2013..Schüllerhallensportfest / Schuelerhallensportfest Leichtatlethik BLSV und KV Neumarkt..Ressort: Sport © Stefan Hippel



Freystadt, 16.03.2013..Schüllerhallensportfest / Schuelerhallensportfest Leichtatlethik BLSV und KV Neumarkt..Ressort: Sport Foto: Stefan Hippel



Das Sportfest beginnt um 12 Uhr und geht bis etwa 17 Uhr. Die Startnummern werden ab 11 Uhr ausgegeben.

Die Altersklasse U16 tritt in Freystadt an zum Vierkampf in den Disziplinen 2 x 30-Meter-Sprint, Hochsprung, Kugelstoß und Sechs-Rundenlauf. Die U14 absolviert dasselbe Programm. Die Sportler der U 12 messen sich im 2 x 30-Meter-Sprint, Beidbeinsprung, Medizinballstoß und Vier-Rundenlauf.

Bei der U 10 stehen auch 2 x 30- Meter-Sprint, Beidbeinsprung und Medizinballstoß an, hier geht der abschließende Lauf aber nur über drei Runden. Die Altersklasse U 8 (ab Jahrgang 2010) absolviert einen Schüler-Demonstrationslauf über zwei Runden. Zum Abschluss wird noch eine 4 x 1-Runde-Staffel veranstaltet, eine je Verein/Schule und Jahrgang. Die Teilnahme am Vierkampf für Nicht-BLSV-Mitglieder kostet drei Euro pro Nase. Die Plätze eins bis drei bekommen Medaillen, jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde.

Schriftliche Anmeldung bis 9. März bei Roland Mößler, Grießenbeckstraße 12, 92342 Freystadt, Telefon (0 91 79) 96 50 54, oder Gerhard Fritsch, Kreichwichstraße 38, 92342 Freystadt, Telefon (0 91 79) 50 06, Mail: la-freystadt@gmx.de

nn