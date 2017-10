Schüler lernen filmen mit Profis

Jugendbüro und Neumarkt-TV starten neues Medienprojekt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Jugendbüro der Stadt Neumarkt startet gemeinsam mit Neumarkt-TV ein neues Medienprojekt "Film ab!" Das neue Projekt hat die Nachfolge von "G6-TV, Jugend macht Fernsehen" angetreten.

Neumarkter Schüler sammelten bereits beim Projekt „G6-TV“ Erfahrungen vor und hinter der Fernsehkamera. © Foto: privat



Neumarkter Schüler sammelten bereits beim Projekt „G6-TV“ Erfahrungen vor und hinter der Fernsehkamera. Foto: Foto: privat



Es ist nach wie vor schulübergreifend angelegt und wird auch weiterhin von den Profis des Fernsehsenders und sozialpädagogisch vom Jugendbüro begleitet. Neu dagegen ist, dass es an der Lebenswelt der Jugendlichen ansetzt und mit der Nutzung des Smartphones startet. Eigene Themen und Ideen stehen im Mittelpunkt.

Nach dem Filmen mit dem eigenen Handy kommt das Bearbeiten der gedrehten Szenen am Laptop und schließlich endet das Projekt mit dem Kennenlernen und ersten Arbeiten mit Profi-Equipment. Neumarkt-TV sichert die Vermittlung von Medienkompetenz zu, das Jugendbüro schaut auf das positive Miteinander.

"Film ab!" richtet sich an Schüler und Schülerinnen ab der 7. Klasse an den Neumarkter Schulen und ist zunächst auf ein Schuljahr begrenzt. Es wird außerhalb der Schulzeit an drei Wochenenden im November, Januar und April durchgeführt und kann dennoch als "Wahlfach" an der Schule anerkannt werden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Wochenende und beinhaltet die Verpflegung und einen Aufenthalt im Jugendgästehaus Schloss Pfünz. Die Anmeldung ist jeweils über das Sekretariat der Schule möglich.

Nähere Infos gibt es bei Sigi Müller, Türmergasse 11, Telefon (0 91 81) 90 55 20 oder Jugendbuero@neumarkt.de

nn