Schüler retten Rehkids vor dem Mähdrescher

Aktion "Kids für Kitz" scheucht Tiere vor Mahd aus Feldern - vor 41 Minuten

NEUMARKT - Keiner will es, trotzdem passiert es jedes Jahr zuhauf: Rehkitze werden beim Mähen der Wiesen erfasst, meist schwer verletzt oder getötet. Eine kreative Idee kann Abhilfe schaffen.

Gerettet: Ein Jäger trägt ein Rehkitz aus einer Wiese. © Foto: Balk/dpa



Dafür wirbt Christian Hönig, selbst Jäger und Mitglied im Jagdschutzverein Hubertus Neumarkt:

Herr Hönig, wie kann man den Kitzen helfen?

Christian Hönig: Seit kurzem gibt es die Aktion "Kids für Kitz" mit Gruppen wie Schulklassen, die wir hier neulich mit einer Altdorfer Klasse umgesetzt haben. Vom Revier haben wir dann Material wie Dachlatten oder Haselnussholz zur Verfügung gestellt, aus dem ein Kreuzgestell gezimmert werden kann. Daraus haben die Kinder dann mit Stoff, Blechdosen und CDs eine Scheuche gebaut, manche haben das auch in Kunsterziehung als Projekt übernommen. Wenn diese Scheuche am Tag vor der Mahd in der Wiese steht, bemerkt die Rehgeiß, dass etwas anders ist als bisher, und holt ihr Kitz aus der Wiese in den Wald in Sicherheit.

Wie läuft das dann konkret ab?

Hönig: Idealerweise meldet sich der Landwirt kurz vor der Mahd. Dann stellt der Jäger die Scheuche auf, auch das Abgehen der Wiese ist hilfreich, aber bei großen Flächen oft schwer zu organisieren. Wichtig ist vor allem, dass die Kommunikation zwischen Landwirt und Jagdpächter gut läuft und die Bauern zuverlässig Bescheid geben. Jetzt in Zeiten von WhatsApp und anderen Plattformen kann das sehr gut funktionieren.

Wo können sich Gruppen, die mitmachen möchten, melden?

Hönig: Das läuft am besten auf dem direkten Weg mit Jäger oder Jagdpächter vor Ort. Der Jagdverband unterstützt das Ganze, dort gibt es Info-Material, etwa unter action-for-kitz.de. Es geht um den Zeitraum Mai bis Juli, das wird heuer schon knapp, aber man muss ja vorplanen.

Int.: kay