Schüler vor die Tür gesetzt: Entlassfeiern im Landkreis

Zahlreiche Schulen haben am Wochenende feierlich ihre Absolventen verabschiedet - vor 2 Stunden

NEUMARKT/ BERCHING/ PARSBERG - Die Neumarkter Mädchenrealschule entließ 206 Absolventinnen, an der Mittelschule in der Neumarkter Weinberger Straße ist man froh, dass alle Schüler durchgekommen sind und auch in Berching freuen sich 63 Zehntklässler auf ihre neue Freiheit. Wo noch überall gefeiert wurde:

Tolle Leistung: 42 Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Realschule in Parsberg haben einen Notendurchschnitt besser als 2,0 erzielt. © Foto: Werner Sturm



Glückliche Schüler, freudestrahlende Eltern, zufriedene Lehrer und geladene Gäste aus weiten Bereichen des öffentlichen Lebens bildeten den Rahmen für die Abschlussfeier in der Turnhalle der Edith-Stein-Realschule in Parsberg.

Die Big Band und die Schulband spielten und der Lehrerchor verabschiedete sich mit einem Lied von den Schülern. Insgesamt 139 Schüler aus sechs Abschlussklassen erhielten das Zeugnis der mittleren Reife. 42 davon hatten einen besseren Notenschnitt als 2,0. Sebastian Wittl aus Hohenfels war Schulbester mit einem Schnitt von 1,09.

Ein "Mega-Jahrgang"

Einen wahren „Mega-Jahrgang“ hat Schulleiter Günter Lenyk am Freitag Nachmittag aus dem „sicheren Schoß“ der Neumarkter Mädchenrealschule verabschiedet und hinaus ins Leben gesandt. 206 festlich gekleidete junge Damen aus acht Klassen haben die sechs Jahre am Schloßweiher erfolgreich abgeschlossen. „So einen starken Jahrgang an Qualität und Quantität wird es wohl so schnell an unserer Schule nicht mehr geben“, sagte der Schulleiter.

Und Neumarkts stellvertretende Landrätin Heidi Rackl verglich die Zeit an der MRS rückblickend auf die Fußball-WM mit einem Trainingslager: „Jetzt dürft ihr raus auf den Platz.“ Danach gab es die Zeugnisse. Außerdem wurden an diesem Abend nicht nur 206 strahlenden Absolventinnen von Schulleiter Lenyk verabschiedet, sondern auch die langjährig Elternbeiratsvorsitzende Dörte Kipf. Sie erhielt dankende Worte und einen Blumenstrauß.

Eine "Wohlfühlschule"

Ausgezeichnet: Die Jahrgangsbesten der Realschule Berching mit Hans Hutter (li.), Rektorin Ingrid Sobotta (Mi.) und 3. Bürgermeister Roland Meier. © Foto: Anton Karg



Großes Lob gab es auch für die Leistungen der Absolventen der Realschule Berching gab es bei der Abschlussfeier. Der profanen Feierstunde ging ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche voraus. Vor der Zeugnisübergabe lobte der kurz anwesende Landrat Willibald Gailler die Schule als eine "Wohlfühlschule", die herausragende pädagogische Arbeit leiste.

Danach überreichten Direktorin Ingrid Sobotta und die drei Klassenleiter die Zeugnisse an 63 Schüler. Besondere Leistungen hatten die Jahrgangsbesten Lukas Schrafl (1,09), Judith Staudigl (1,09), Daniel Simbeck (1,18), Kirill Schurygin (1,42), David Albrecht (1,45), Hanna Semmler (1,45), Magdalena Astner (1,5), Verena Eberler (1,55), Ines Bauer (1,58) und Johannes Schmidtmeier (1,64) erbracht.

Über Mut und Glück

Die Einser-Absolventinnen der Beruflichen Fachschulen des Hauses St. Marien wurden bei der Abschlussfeier besonders geehrt. © Foto: Helmut Sturm



Einen Vortrag über das Glück hielt unterdessen Schulleiterin Maria Losch bei der Entlassfeier der Beruflichen Schulen im Haus St. Marien. Glücklich und zufrieden können laut Losch all diejenigen sein, die gelernt haben, mit den verschiedenen Situationen und Anforderungen des Lebens umzugehen. "Haben Sie den Mut, den Herausforderungen des Lebens und des Berufes zu begegnen", rief sie ihren Absolventen zu, ehe es an die Zeugnisvergabe ging.

Mit der Traumnote 1,0 schlossen Sophia Lohne in der Kinderpflege und Susanne León Lozano und Maria Stempfer in der Altenpflege ab. Mit 1,5 und besser schlossen Florentine Zimmermann in der Ernährung und Versorgung, Marie Fuchs, Kristina Mittermeier und Michaela Seger in der Kinderpflege, Sophie Strauß in der Sozialpflege und Alisa Fazlic, Adina Laumann, Agnes Nießlbeck, Lisa Schreiter, Albertine Schwarz und Lisa Weigl in der Altenpflege ab. 40 von 83 Absolventinnen und Absolventen erreichten den Mittleren Bildungsabschluss.

Lob für den guten Zusammenhalt

Auch an der Mittelschule in Berching gab es eine würdige Feierstunde - in der Aula. 60 Schüler der Klassen G9 (Ganztagesklasse mit Qualifizierendem Abschluss), M9 (Mittelschuleklasse mit Qualifizierendem Abschluss ) und M 10 (Klasse mit mittlerem Schulabschlussabschluss) wurden dort verabschiedet.

Die Zeugnisse überreichte Rektor Stefan Kleinod mit den jeweiligen Klassenleitern. Der Rektor lobte seine Jugendlichen, die sich besonders durch Bodenständigkeit, Kameradschaftlichkeit und Zusammenhalt ausgezeichnet haben. „Ihr wart eine sehr soziale Klassen, die niemanden ausgrenzte und Probleme stets konstruktiv löste.“

Alle haben es geschafft

Beginnend mit einer kurzen Besinnung, gaben drei Religionslehrerinnen den Entlassschülern unterdessen an der Mittelschule an der Weinberger Straße in Neumarkt eine Geschichte mit auf den weiteren Lebensweg. Große Steine wie die Hoffnung, der Glaube und die Liebe, aber auch Familie und Freunde sollten Eckpfeiler in den Zukunftsplänen der Absolventen darstellen. Dies brauche man auf einem steinigem Weg.

Frauenpower: Die Schülerinnen waren unübersehbar in der Mehrzahl, als sich die Absolventen der Mittelschule Weinberger Straße mit den besten Noten zum Gruppenbild aufstellten. © Foto: Franz Hable



Danach gratulierte Rudi Bayerl im Namen der Stadt Neumarkt den Jugendlichen: "Hundert Prozent haben das Ziel erreicht, das ist großartig", attestierte der Stadtrat den Schülern. Es folgten die Zeugnisübergabe und die Auszeichnungen besonderer Leistungen. Geehrt wurden von den M10-Schülern ausschließlich junge Frauen, von Frauenpower sprach Schulleiterin Petra Zeitler. Notenbeste war Nadine Schön mit einem Notenschnitt von 1,67.

