Schülerkunst im Rizzi-Stil regelrecht gestürmt

Prämierte Wettbewerbsbeiträge bis 15. Oktober im Neuen Markt zu sehen — Originalgrafik wird verlost - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Die Amateurkunst nach dem Vorbild des US-Malers James Rizzi war der Renner: Im Neuen Markt gab es gestern einen regelrechten Run auf die Ausstellung mit Arbeiten von Kindern und Jugendlichen.

Viele Handy- und Kameraobjektive waren auf die phantasievollen Arbeiten von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Die jungen Künstler haben die Arbeitsweise von James Rizzi nachempfunden. © Foto: Günter Distler



Viele Handy- und Kameraobjektive waren auf die phantasievollen Arbeiten von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Die jungen Künstler haben die Arbeitsweise von James Rizzi nachempfunden. Foto: Foto: Günter Distler



Mit dem ausgelobten Wettbewerb für Pop-Art-Arbeiten trafen die Organisatoren offenbar genau den Nerv des jungen Publikums: 86 Einzelarbeiten und acht Gruppenbeiträge legten die Teilnehmer der Jury vor. Diese sei nicht nur über die Zahl der Kunstobjekte, sondern auch über die Qualität erstaunt gewesen, berichtete OB Thomas Thumann. "Respekt, da können alle stolz sein."

Vom 1. September bis 15. Oktober wird in den Festsälen der Residenz die Ausstellung "James Rizzi — das Atelier. New York in Neumarkt" zu sehen sein. Wer sich bis dahin nicht gedulden will, der kann ab sofort im Neuen Markt die Exponate aus Schülerhand bewundern. Beispielsweise die pixelig-bunten Variationen des Neumarkter Rathauses à la Rizzi würden sich die meisten sofort an die Wand hängen.

Hier die Wettbewerbsergebnisse. Altersklasse über 14 Jahre: 1. Sali Toutanji, 2. Munir Alhalabi (beide Mittelschule West); Altersklasse 11 bis 14 Jahre: 1. Lilian Ackers, 2. Katharina Seitz, 3. Milena Summerer (alle Willibald-Gluck-Gymnasium); Altersklasse 7 bis 10 Jahre: 1. Emilia Betz (Grundschule Wolfstein), 2. Jannis Lang, 3. Niclas Pomsel (beide Grundschule Theo Betz); Altersklasse bis 6 Jahre (Gruppenarbeiten): 1. Haus der kleinen Füße/Orange-Gruppe, 2. Kindertagesstätte St. Franziskus/Löwenzahngruppe, 3. Integrativer Kindergarten Pusteblume; Gemeinschaftsprojekte von Schulklassen und Gruppen: 1. Klasse 2 der Grundschule Bräugasse, 2. Klasse 2 der Grundschule Pölling, 3. Klasse 5 der Mittelschule West.

Für die Fans des "echten" Rizzi ist die Ausstellung im Neuen Markt besonders attraktiv. Dort kann sich der Besucher bis zum 30. September an der Vergabe des Publikumspreises beteiligen: Zu wählen ist jeweils der Favorit bei den Einzel- und den Gemeinschaftswerken. Die Raiffeisenbank Neumarkt hat dafür drei Geldpreise ausgelobt — wie das Genossenschaftsinstitut ohnehin als Hauptsponsor auftritt und die Prämien für den Schülerwettbewerb zur Verfügung gestellt hat. Unter allen Einsendern wird eine Rizzi-Originalgrafik im Wert von 340 Euro verlost. Diese hat die Neumarkter Galerie Kunst Herrmann gestiftet.

wdn