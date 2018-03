Schulhausbau oder Sanierung in Berching?

Berching: Fraktionen stellen Antrag auf Bürgerversammlung - vor 1 Stunde

BERCHING - Die Fraktionen der Freien Wähler, der SPD und des demokratischen Forums stellen einen Antrag auf eine Bürgerversammlung zum Thema "Schulhaussanierung beziehungsweise Neubau mit Vorstellung des Pädagogischen Konzeptes" und dem damit verbundenen Vertrag mit Karin Doberer "LernLandSchaften".

Symbolfoto Ortsschild Berching © Wolfgang Fellner



Symbolfoto Ortsschild Berching Foto: Wolfgang Fellner



Als Begründung geben die Fraktionen an: Die Grund- und Mittelschule Berching sei renovierungsbedürftig und die Räume entsprächen nicht mehr den pädagogischen Anforderungen in Zeiten von Digitalisierung und Ganztagsbetreuung. Ziel sei ein Schulgebäude, das die Umsetzung moderner Schul- und Unterrichtskonzepte ermöglicht.

Nachdem 2014 bereits mit der Evaluierung des Schulgebäudes begonnen und dringender Handlungsbedarf festgestellt worden sei, haben sich Verwaltung, Stadtrat und das Lehrerkollegium bereits mit den Aspekten bei der Umsetzung auseinandergesetzt. Nach der Klausur am Röthhof sei mehrheitlich ein Neubau favorisiert worden.

Frage nach den Folgen

Bei Bürgern beziehungsweise Eltern herrsche jedoch eine große Verunsicherung über die Folgen, zum Beispiel den Fortbestand der Schule in Holnstein. Deshalb beantragen die Fraktionen eine Bürgerversammlung in Berching, aber zusätzlich auch für die Eltern der Schüler in Holnstein. Eine Informationsveranstaltung soll den Eltern den aktuellen Planungsstand vermitteln, um sie bei der Problematik vom Umbau beziehungsweise Standortsuche mitzunehmen und in den Entscheidungsprozess einzubinden. Ein Vertrag mit Karin Doberer, so die Parteien, gebe allen Beteiligten die Planungssicherheit, dass das Projekt Schulsanierung/Neubau mit einem aktuellen Raumkonzept weiter vorangebracht wird im Sinne einer modernen Schullandschaft mit Ganztagsbetreuung. Der Antrag soll in der nächsten Sitzung des Stadtrats am 20. März behandelt werden.

kaa