Schulhund Olly sorgt für gute Stimmung am WGG

Kinder haben Verhaltensregeln gelernt und das Tier in ihr Herz geschlossen - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Seit Februar begleitet der Mischlingshund Olly die Lehrerin Kristina Kossow in die Klassenzimmer am Willibald-Gluck-Gymnasium. Inzwischen haben alle das brave und schlaue Tier in ihr Herz geschlossen.

Schulhund Olly hilft den Schülern über einen langen Nachmittag: Er sorgt für Entspannung aber auch erhöhte Konzentration in der Klasse 6a. © Foto: André De Geare



Schulhund Olly hilft den Schülern über einen langen Nachmittag: Er sorgt für Entspannung aber auch erhöhte Konzentration in der Klasse 6a. Foto: Foto: André De Geare



Fünfte Stunde, Englisch in der Klasse 6a. Alle Kinder sitzen an ihren Bänken und freuen sich, dass Olly kommt. Während die Mädchen und Jungs in der Fremdsprache ein Lied singen, sitzt der Hund neben seinem Frauchen Kristina Kossow beim Pult. In der anschließenden Fragerunde geht es thematisch auch um Olly, aber eigentlich sollen die Schüler in selbst formulierten Sätzen Adjektive von Adverbien unterscheiden.

Dann dürfen die Kinder noch vorführen, was Olly für Tricks kann. Auf ein Handzeichen von Marco legt der Hund sich hin, Laura lässt ihn durch ihre Beine laufen. Zur Belohnung gibt es Leckerlis.

Gute Lernatmosphäre

Auch wenn die 6a, wie Kossow sagt, eine Vorzeigeklasse sei, so scheint der Schulhund für eine gute Lernatmosphäre zu sorgen. Das bestätigen auch die Kinder. Seit Olly da ist, freut sich Sarah mehr auf die Englischstunde, "weil er rumläuft und man ihn streicheln kann". "Olly macht mich fröhlich, da fühlt man sich wohl", sagt Tamara.

An der Wand des Klassenzimmers hängt Ollys Steckbrief. Der ist am 7. Juli 2013 geboren, Sternzeichen Krebs, hat bernsteinfarbene Augen und ein beige-weißes Fell, ist ein kroatischer Mischling. Sein Charakter wird mit schlau, süß, wissbegierig, treu, neugierig und verschmust beschrieben. Er liebt rennen, spielen, fressen, lernen und tanzen. Lärm und große schwarze Hunde mag er nicht.

Kristina Kossow hat Olly vor drei Jahren aus dem Neumarkter Tierheim geholt und mit ihm den Hundeführerschein und die Begleithundeprüfung absolviert. In den Pfingstferien machen sie eine spezielle Fortbildung für Schulhunde. Natürlich hat sie für den Hund eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, auf etwaige Ängste der Kinder wird Rücksicht genommen, auf Tierhaarallergien auch. Probleme habe es aber bisher nicht gegeben, sagt Kossow. Kein Wunder, denn dem niedlichen Babyface von Olly kann man einfach nicht widerstehen.

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail