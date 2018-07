Schulleiter ist seit Jahren gegen wilde Feiern am Bögl-Weiher

Günter Lenyk von der Mädchenrealschule Neumakt reagiert auf offenen Brief des Sengenthaler Bürgermeisters Brandenburger - vor 1 Stunde

SENGENTHAL/NEUMARKT - Günter Lenyk, Schulleiter der Mädchenrealschule Neumarkt, nimmt zum offenen Brief des Sengenthaler Bürgermeisters Werner Brandenburger wegen der Verunreinigungen am Bögl-Weiher Stellung.

Die Verärgerung bei Anwohnern und Badegästen über die Verwüstungen, die Feiernde vor kurzem am Bögl-Weiher hinterlassen haben, sei mehr als nachvollziehbar, schreibt Lenyk. Inwiefern die Schulen beziehungsweise die Schulleitungen selbst als maßgeblich Verantwortliche benannt werden können, bedürfe jedoch einer differenzierteren Betrachtungsweise.

"Dass die schulische Werteerziehung bei so manchem Mädchen und Jungen nicht auf fruchtbaren Boden gefallen ist, spiegelt sich in den aktuellen Ereignissen wider. Woran könnte es gelegen haben? Wir hoffen zwar inständig, dass unsere Schülerschaft die an sie herangetragenen Werte verinnerlicht und auch umsetzt, können dies jedoch außerhalb der Schulzeit oder gar bei privaten Veranstaltungen – und nichts anderes ist diese besagte Feier – weder garantieren noch kontrollieren. Den Verantwortungsbereich von Eltern und Erziehungsberechtigten können wir nicht ersetzen, sondern lediglich partnerschaftlich unterstützen."

In allen acht Abschlussklassen der Mädchenrealschule seien die Schülerinnen von ihm persönlich über den desaströsen bisherigen Verlauf von Feiern auch am Bögl-Weiher in Kenntnis gesetzt und gebeten worden, sich dieses Jahr anständig zu benehmen, so Lenyk. Die Erziehungsberechtigten hätten diese Information in einem Elternbrief bekommen, dessen Erhalt durch einen Rücklaufzettel auch zu bestätigen gewesen sei.

Nicht nur Realschüler

Lenyk weiter: "Wenn Schüler sich dennoch zur Teilnahme an dieser privaten Feier entschließen, deren Eltern dies genehmigen und teilweise den Nachwuchs sogar persönlich mit dem Auto dort abliefern und wieder abholen, sind uns als Pädagogen leider die Hände gebunden." Beschwerden über zugeparkte Anfahrtswege belegen in seinen Augen zudem, dass nicht nur Jugendliche von den Realschulen, die altersgemäß noch gar keinen Führerschein besitzen, dort vertreten gewesen seien.

Der Schulleiter sieht ein: "Den betroffenen Anwohnern als auch naturliebenden Badegästen helfen bisherige Überlegungen nicht weiter, zumal sich die Situation in den letzten Jahren stetig verschlimmert hat. Seit nun insgesamt dreizehn Jahren bin ich in die schulische Bildungsarbeit im Großraum Neumarkt im Rahmen meiner Tätigkeit in der Schulleitung eingebunden. Genauso lange geht von mir auch die Forderung aus, die wilden Feiern am Bögl-Weiher zum Schuljahresende hin schlichtweg zu untersagen und bei Zuwiderhandlung auch juristisch gegen die Täter vorzugehen. Mir persönlich ist leider kein Fall bekannt, bei dem ein Verursacher zum Schadensersatz oder gar auf strafrechtlicher Ebene zur Verantwortung gezogen wurde."

Mithilfe des Hausrechts wäre es – gemäß dem Beispiel "Kratzmühlsee", bei dem bis vor ein paar Jahren die Verhältnisse ähnlich lagen – leicht umsetzbar, glaubt Lenyk: Der Badebetrieb kann ungestört stattfinden, privat organisiertes Feiern mitsamt den bekannten Auswüchsen ist dort untersagt.

Auch gibt er zu Bedenken, dass die erhöhte Unfallgefahr ein wichtiges Argument für einen derartigen Schritt wäre: "Man kann von großem Glück sprechen, dass bisher trotz der unmittelbaren Nähe zum Gewässer und des Genusses von nicht unerheblichen Mengen Alkohol niemand zu körperlichem Schaden oder gar zu Tode kam."

Dem Vorschlag von Bürgermeister Brandenburger, dass jüngere Schüler "(…) den von ehemaligen Schulkameraden verursachten Dreck aufräumen (sollen)", betrachtet Lenyk sehr skeptisch. "Einerseits werden damit alle sich rechtschaffen verhaltenden Kinder und Jugendlichen – und dies ist Gott sei Dank noch immer die Mehrheit – für Verfehlungen bestraft, die sie nicht zu verantworten haben. Dies widerspricht dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit."

Andererseits würden die Verursacher mit dieser Praxis auch einen "Freifahrtschein" erhalten, weil die Verwüstungen von anderen beseitigt werden müssten. Sinnvoller und zielführender wäre es seiner Meinung nach, die Verantwortlichen zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen.

Spiegel der Gesellschaft

"Zuletzt möchte ich hervorheben, dass Schule letztendlich immer auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Deren Werte – aber auch deren Verfall – kommen insbesondere bei Jugendlichen, die Grenzen auszuloten versuchen, deutlich zum Ausdruck", schreibt Lenyk. Die Möglichkeiten der Institution Schule seien sehr begrenzt, wenn diese auf sich alleine gestellt sei.

Eine Lösung für das angesprochene Problem "Bögl-Weiher" werde sich nach seiner Auffassung nur in einem Miteinander von Elternhaus, Eigentümern, Gemeinde und Schule finden lassen, wo jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten tätig wird.

nn