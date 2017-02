Schulverband kommt ohne Kredite aus

Postbauer-Heng und Pyrbaum: 335 Schüler betreut — Sporthallen-Bau schlägt sich im aktuellen Haushalt nieder

POSTBAUER-HENG - Die Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2017 standen auf der Tagesordnung der Schulverbandssitzung der Erich Kästner Mittelschule im Rathaus Postbauer-Heng.

Die neue Turnhalle in Postbauer-Heng blitzt und blinkt nicht nur im Sonnenlicht: Auch in den Unterlagen des Kämmerers blitzt sie des Öfteren hervor. © Foto: Fellner



Der Verwaltungshaushalt für 2017 beträgt in Einnahmen und Ausgaben 1.103.600 Euro, der Vermögenshaushalt wird auf 2.925.000 Euro festgesetzt. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagensoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 598 800 Euro festgesetzt und nach der Zahl der Hauptschüler umgelegt. Die für die Berechnung der Verwaltungsumlage maßgebende Schülerzahl (Stand 1. Oktober 2016) wurde auf 174 Verbandsschüler und die Verwaltungsumlage auf 3441,38 Euro pro Verbandsschüler angesetzt. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagensoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshalt wird festgesetzt auf 18 500 Euro.

Weiterhin werden im Verwaltungshaushalt die Kosten für den Schuldendienst eines Darlehens für die Finanzierung der Sporthalle im Haushalt in Höhe von 140.000 Euro vereinnahmt.

Für die Schülerbeförderung erhält der Schulverband 2017 Zuwendungen des Freistaates in Höhe von 84 700 Euro sowie eine Kostenbeteiligung des Marktes Postbauer-Heng in Höhe von 61.500 Euro.

Einen großen Einnahmeposten stellt in diesem und im darauffolgenden Haushaltsjahr der Investitionskostenzuschuss des Freistaates für den Bau der Sporthalle mit insgesamt 2.562.000 Euro dar. Im Jahr 2017 wird mit einer anteiligen Ausbezahlung von 1.500.000 Euro gerechnet. Die beiden größten Ausgabenpositionen des Verwaltungshaushaltes stellen die Personalkosten mit insgesamt rund 130.000 Euro sowie die Kosten für Unterhalt und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen mit etwa 310.000 Euro dar.

Aus dem Jahr 2016 kann etwa eine Million Euro Rücklagen mit in das Haushaltsjahr 2017 übernommen werden. Dies dürfte sich nach dem Abschluss der Bauarbeiten rund um die Sporthalle in den kommenden Jahren wieder auf ein normales Maß und damit auf einen vier- oder niedrigen fünfstelligen Betrag reduzieren.

Die Schulverbandsumlagen für den Markt Postbauer-Heng betragen 330.372 Euro, für den Markt Pyrbaum 268.428 Euro. Die regelmäßige Investitionsumlage beträgt für den Markt Postbauer-Heng 10.207 Euro, für den Markt Pyrbaum 8.293 Euro.

Postbauer-Heng entrichtet darüber hinaus 142.200 Euro für den Schuldendienst eines Darlehens zur Finanzierung der Sporthalle sowie 11.500 Euro als Investitionsanteil für die im Mittelschulgebäude untergebrachten Grundschüler. Derzeit sehen die Schülerzahlen wie folgt aus: Postbauer-Heng Mittelschule 96 Schüler, Pyrbaum Mittelschule 78, Verbund- und Gastschüler 32, Postbauer-Heng Grundschule im Mittelgebäude 129 Schüler. Die Schülergesamtzahl beträgt somit 335.

Zudem wurden von dem Gremium einstimmig auch die Nachträge von verschiedenen Baufirmen in Zusammenhang mit dem Sporthallenbau beschlossen. Dies betrifft in erster Linie die Außenanlagen sowie den Elektro- und Tribünenbau. Lob ging an Kämmerer Florian Beyer für seinen ersten Haushalt, den er sehr übersichtlich und in einigen Bereichen neu strukturiert dargestellt hat.

Für die bisherige Mittagsbetreuerin Frau Fleischmann wurde als Nachfolgerin die gelernte Erzieherin Sonja Pfeiffer eingestellt. Sie betreut vor allem um die Mittagszeit und kümmert sich um eine sinnvolle und attraktive Gestaltung der Mittagspause für die zahlreichen Schüler im Ganztagsbereich. Sonja Pfeiffer hat unter anderem auch ein Montessori-Diplom.

RESI HEILMANN