Schuss durch Autoscheibe? Beifahrer stirbt bei Nittenau

Mann sackte plötzlich zusammen - Polizei überprüft nun vor allem Jäger - vor 1 Stunde

NITTENAU - Am Sonntagvormittag zerbrach die Scheibe eines auf der B16 fahrenden Kia bei Nittenau (Landkreis Schwandorf). Der Beifahrer sackte daraufhin zusammen und verstarb kurze Zeit darauf. Die Polizei geht davon aus, dass der 47-Jährige durch eine Schussverletzung gestorben sein könnte.

Zwei Männer aus Regensburg sind gegen 10.10 Uhr auf der Bundesstraße 16 in Richtung Nittenau unterwegs gewesen. Kurz vor Nittenau zerbarste laut Polizei die Scheibe der Beifahrertüre, woraufhin ein 47-jähriger Fahrzeuginsasse zusammensackte. Der Fahrer des Kia, ein 61-Jähriger, fuhr daraufhin bei der Anschlussstelle Nittenau ab und kümmerte sich um den verletzten Mann.

Auch der Rettungsdienst wurde informiert, konnte den 47-Jährigen jedoch an der Anhaltestelle des Wagens im Ortsteil Bergham nicht mehr retten. Der 47-Jährige könnte nach ersten Erkenntnissen von einem Projektil getroffen worden sein. Detaillierte Informationen könnte eine für Montag angesetzte rechtsmedizinische Untersuchung bringen.

Da die Umstände des Todes noch unklar sind, haben die Ermittler auch einen Schusssachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen. Ermittelt wird in alle Richtungen, besonders Jäger, die am Sonntag im Umfeld von Nittenau unterwegs waren, werden aktuell überprüft, so die Polizei.

