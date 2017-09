Schützengau sucht noch Vereine für Gauschießen und Schützenfest

Hans Spiegel und Gerhard Mann blickten auf das kommende Schützenjahr — Lehrgänge werden gut angenommen — 18 neue Vereinsübungsleiter

BERCHING - Zur Schützenmeister- und Sportleitertagung hat Gauschützenmeister Hans Spiegel in Berching viele Vertreter aus den Gauvereinen um sich geschart. Dabei teilte er mit, dass die angebotenen Lehrgänge sehr gut angenommen wurden. So absolvierten 21 Schützinnen und Schützen den Vereinsübungsleiterlehrgang.

Die Gauschützenmeister gratulierten den neuen Vereinsübungsleitern zum erfolgreichen Bestehen des Lehrgangs. © Foto: Markus Herbaty



Und für das Sport-Mentaltraining, das Markus Koch am 30. September in Berngau durchführt, waren die 40 Plätze sehr schnell ausgebucht. Der Bus zum Oktoberfestlandesschießen nach München am 17. September war mit 48 Personen – vorwiegend Schülern und Jugendlichen – ebenfalls schnell voll.

Im Vordergrund soll die Jugendarbeit in den kommenden Jahren stehen und hierfür hat man im Schützengau Geldmittel eingeplant. Ebenfalls soll der Versuch gestartet werden, mehr Pistolenschützen zu gewinnen.

Probleme gebe es vor allem bei der Suche nach Vereinen für das Gauschießen und das Gauschützenfest, so Spiegel. "So haben wir für die Jahre ab 2019 noch niemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat, diese Veranstaltungen zu übernehmen. Lediglich 2018 ist mit dem Schützenverein Weidenwang abgedeckt." Hier müssten dringend Gespräche mit Vereinen stattfinden. Erfreulich sei, dass mit Martin Meyer vom SV Edelweiß Thannhausen jemand gefunden wurde, der den Schützengau in der Jugendarbeit unterstützt.

Am Rundenwettkampf 2017 Luftgewehr beteiligten sich 225 Mannschaften, sechs davon auf Bezirksebene. In der Bezirksoberliga belegte Pfeifferhütte 1 den 1. Platz und schießt nun in der Mittelfrankenliga. Feucht 1 und Berngau 1 folgten auf den Plätzen. Holzheim 1 muss in die Bezirksliga absteigen. Röckersbühl 1 belegte in der Bezirksliga 1 den 5. Platz. Wolfstein 1 muss als Siebter runter in die Gauoberliga. Der Meister der Gauoberliga wurde Loderbach 1 und schießt somit 2018 in der Bezirksliga.

Neue Einteilung

1. Gausportleiter Gerhard Mann berichtete, dass sich am Rundenschießen 2018 mit dem Luftgewehr 191 Mannschaften in der offenen Klasse, 15 in der Altersklasse und 13 in der Jugendklasse beteiligen. Am Rundenschießen Luftpistole nehmen 29 Teams teil, vier im Bezirk und 25 im Gau. "Die Gruppen sind heuer alle neu eingeteilt worden. Wir haben jetzt von der Gauoberliga bis zur E-Klasse nur mehr 8er-Gruppen." Ein wichtiges Thema sei auch die neue Klasseneinteilung, die ab heuer bei den Meisterschaften gilt. Die Herrenklasse 1 geht von 21 bis 40 Jahre, die Herrenklasse 2 geht von 41 bis 50 Jahre, die Herrenklasse 3 von 51 bis 60 Jahre (frühere Altersklasse). Die Herrenklasse 4 geht von 61 bis 65 Jahre (frühere Seniorenklasse). Zuletzt gibt es noch die Herrenklasse 5, die bei 66 beginnt. Das gleiche gilt für die Damen. "Bitte berücksichtigt das bei der diesjährigen Meldung zur Gaumeisterschaft", bat Gerhard Mann. "Wir werden uns dann in der nächsten Sitzung überlegen, ob wir die neue Klasseneinteilung auch für die zukünftigen Rundenschießen anwenden." Das würde bedeuten, dass die Altersklasse dann ab 51 Jahre beginnt. "Die kommende Runde läuft auf alle Fälle noch im herkömmlichen Modus." Im Rahmen der Tagung des Schützengaus Altdorf-Neumarkt-Beilngries im Schützenhaus des SV Berching nahmen 18 neue Vereinsübungsleiter von 1. Gauschützenmeister Spiegel und 2. Gauschützenmeister Georg Baumgärtner ihre Vereinsübungsleiterausweise in Empfang. Auch der 3. Gauschützenmeister Roland Carl gratulierte den neuen Übungsleitern.

Den Lehrgang zum Vereinsübungsleiter absolvierten erfolgreich Kai Vestner (SV Pfeifferhütte), Matthias Schardt und Stefan Deinzer (SV Pilsach), Sophie Moritz, Julian Schmidt (SV Traunfeld), Eva Pabstmann (SG Pyrbaum), Franz Schießl (SKT Seligenporten), Nadine Podeschwa, René Kärner, Gunter Densens, Bianca Assmann und Thomas Pirscher (alle SV Grünsberg-Weinhof), Ramona Fenler und Fabian Förster (ZS Feucht), Selina Freihart (SV Rocksdorf), Marin Meyer (SV Thannhausen) sowie Stefanie Voigt und Dieter Dollinger (SG Eysölden SRH).

Die Verlängerung ihres Vereinsübungsleiterausweises erhielten Steffen Albrecht (SV Holzheim), Angelika Heiselbetz (SV Rocksdorf) und Udo Högner (SV Pfeifferhütte) nach erfolgreicher Teilnahme am entsprechenden Lehrgang.

