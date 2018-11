Schützengau vergibt drei Nadeln an "Tannenwald"

Ehrenabend: Berngauer Schützen für Verdienste ausgezeichnet — Peter-Lorenz-Nadel für Brandmüller und Krautwasser - vor 1 Stunde

BERNGAU - Im Verlauf des Gauehrenabends in der Mehrzweckhalle in Freystadt wurden verdiente Schützen aus den zum Schützengau Altdorf-Neumarkt-Beilngries gehörenden Schützenvereinen geehrt.

Gauschützenmeister Hans Spiegel zeichnete in Freystadt Schützen für ihre Verdienste um den Schießsport aus. © F.: privat



Gauschützenmeister Hans Spiegel verlieh die Goldene Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes an Gauböller-Referent Josef Schmalzl, die goldene Ehrennadel des bayerischen Sportschützenbundes an Gerhard Grad und die Verdienstnadel in Anerkennung des BSSB an Stefanie Grad (alle drei von den Berngauer Tannenwald-Schützen).

Die goldene Verdienstnadel des Deutschen Sportschützenbundes erhielt Heidi Kirsch, Schützenmeisterin des SV Gersdorf. Die Peter-Lorenz-Nadel in Silber durften Reinhard Brandmüller, der zweite Schützenmeister des SV Wolfstein, und Klaus Krautwasser, Schützenmeister des SV Berg und zweiter Gaujugendleiter, entgegennehmen.

