Schutzengel an Bord: Männer überstehen schweren Unfall

Auto überschlug sich am Donnerstagmorgen bei Hahnbach

HAHNBACH - Glück im Unglück hatten ein 18-Jähriger und seine beiden Mitfahrer am frühen Donnerstagmorgen auf der B14 nahe Hahnbach (Lkr. Amberg-Sulzbach): Aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse überschlug sich der Wagen des Fahranfängers und blieb schwer beschädigt auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen. Am Unglücksort angekommen staunten die Retter nicht schlecht.

Das Wrack des Fahrzeugs kam nach dem Unfall schwer beschädigt in einem angrenzenden Feld zum Liegen. Alle Insassen konnten sich selbst befreien. © Polizei Sulzbach-Rosenberg



Sowohl der 18-jährige Fahrer als auch die 17 und 19 Jahre alten Beifahrer aus Weiden konnten sich selbst aus dem total beschädigten Wrack befreien und auf den Rettungsdienst und die Feuerwehr warten. Der Fahrer kam mit einer Beule und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Klinikum Amberg. Die beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Der Fahranfänger war laut Polizei in den frühen Morgenstunden mit seinem Honda auf der B14 von Sulzbach-Rosenberg in Richtung Hahnbach unterwegs. Kurz vor Luppersricht verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf dem Dach in einem angrenzenden Feld zum Liegen.

Fahrer fuhr wohl zu schnell

Ein Abschleppdienst musste den Wagen aus dem Acker bergen und abschleppen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Wie die Polizei berichtet, war die Bundesstraße zum Zeitpunkt des Unfalls leicht mit Schnee bedeckt und entsprechend glatt. Offensichtlich hatte der Fahranfänger seine Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen nicht angepasst.

