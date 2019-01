Schwarz-Weiß-Ball lockt nach Freystadt

FREYSTADT - Am Samstag, 26. Januar, wird in Freystadt zum Schwarz-Weiß-Ball in die festlich dekorierte Mehrzweckhalle eingeladen.

Auch "TanzGlanz“ aus Buxheim tritt beim Schwarz-Weiß-Ball in Freystadt auf. © Anne Schöll



Wie im letzten Jahr gibt die Tanz- und Showband „one & six symphonicsStrings“ den Takt vor. Ihr Repertoire umfasst internationale Tanzmusik aus den Bereichen Standard- und Lateintanz. „Die Band, verstärkt mit vier Geigenspielerinnen, hat die Ballbesucher absolut begeistert“, begründet Organisator Anton Mosandl das erneute Engagement.

Für das Showprogramm in den Tanzpausen sorgt die Showtanzgruppe „Members of Dance“. Sie zeigt in passenden Kostümen, Choreographien und akrobatischen Figuren die Geschichte von Romeo und Julia. Als zweite Formation tritt „TanzGlanz“ aus Buxheim auf, die in Freystadt bereits einen guten Namen haben.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Freystadt, Telefon (0 91 79) 2 22 11.