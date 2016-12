Schwarz-weißer Auftakt für Gastgeber

NEUMARKT - Gefährdete Randbauern, falsche Läufer und Doppelturm-Endspiel: Wer schon immer wissen wollte, wie das mit dem Schachspiel eigentlich so läuft, und nach Weihnachten zudem ein bisschen Zeit übrig hat, der sollte bis Freitag unbedingt beim Live-Kommentar zur Deutschen U16-Vereinsmeisterschaft im Neuen Markt vorbeischauen.

Lorenz Schilay (rechts) sitzt an Brett eins den stärksten Spielern der gegnerischen Teams gegenüber. Hier ringt er Leonhard Ortmeier vom SC Rochade Emsdetten ein Remis ab und sichert somit seinem Team den ersten Sieg. © Foto: Edgar Pfrogner



„Live“ sind auch die Kommentatoren: Sebastian Mösl, Vorsitzender des Schachklub Neumarkt, und Daniel Häckler, Vorstandsmitglied der Deutschen Schachjugend, sitzen auf der kleinen Bühne des Neumarkter Einkaufzentrums und analysieren die aktuellen Spielzüge auf Leinwand.

Die Schlachten werden 100 Meter weiter westlich, auf der anderen Seite der Nürnberger Straße geschlagen. Im Saal des Landratsamtes sitzen sich seit Dienstag um 9 Uhr 80 junge Schachtalente paarweise gegenüber. An den Brettern wird meist lange gebrütet und dann schnell gezogen.

Die U16-Mannschaft aus Neumarkt ging mit gedämpften Erwartungen ins Rennen, auf der Setzliste steht sie ganz am Ende. Somit war die 1:3-Niederlage gegen den SV Wallberg in der ersten Runde kein Beinbruch. Überraschungen blieben aus, allein Eva Schilay schlug den schlechter eingestuften Julian Baureis an Brett drei. Lorenz Schilay, Paul Neppert und Johannes Hierl gaben ihre Spiele ab.

Der zweite Gegner des SK Neumarkt war am Nachmittag der SC Rochade Emsdetten. Johannes Hierl musste sich an Brett vier seinem ostwestfälischen Gegner geschlagen geben. Dafür gewann Paul Neppert gegen den stärker eingeschätzten Adrian Delere.

Eva Schilay sicherte den zweiten Punkt für das Team, und ihr Bruder Lorenz brachte mit einem Remis den ersten Sieg für Neumarkt unter Dach und Fach. Damit belegt der Schachklub nach dem ersten Tag einen Platz im Mittelfeld der Tabelle.

