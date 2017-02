Schwarzachaue: Betonsteg statt rutschiger Holzplanken

NEUMARKT - Die rutschigen Holzbohlen auf dem Steg durch die Schwarzachaue hinter dem Altenhof verschwinden. Stattdessen werden breite Platten aus Beton verlegt.

Die rotweißen Baken halten die Neumarkter nicht davon ab, über die rutschigen Holzbohlen in der Schwarzachaue zu gehen. Beton und Streudienst sollen nun für Sicherheit sorgen. © Foto: Fritz Etzold



Im Zuge der Landesgartenschau 1998 wurden zahlreiche Brücken und Stege gebaut. Das Material der Wahl war Holz, weil es sich als natürlicher Baustoff bestens in die Parkanlagen einfügt.

Allerdings hat Holz einen Nachteil: Sobald es feucht wird, ist es sehr rutschig. „Man sieht die Spuren, die stürzende Radfahrer hinterlassen haben“, erläuterte Werner Schütt, Leiter des Umweltamts, im Bausenat. Gerade an dem Knick hinter der Schwarzach in Richtung Blomenhof zieht es manche von den Füßen.

Deshalb sperrt die Stadt die Stege und Brücken in der kalten Jahreszeit. Die beginnt aber oft schon Ende September/Anfang Oktober, wenn Spaziergänger bei strahlendem Sonnenschein vor rotweißen Baken stehen. Das wiederum ärgert viele Anwohner, die dort nicht spazieren gehen können. Oder wenn sie gelenkig sind, über die Absperrung klettern – auch das verraten die Spuren.

Bohlen aus Beton sollen Abhilfe schaffen, weil auf ihnen ein Winterdienst möglich ist. Sie haben aus Sicht der Verwaltung einen weiteren Vorteil, denn sie müssen nicht so oft ersetzt werden wie Holzplanken, die in der feuchten Umgebung nach einigen Jahren verrotten.

Getestet hat man den Betonbelag bereits bei der Brücke am Zugang des LGS-Geländes an der Altdorfer Straße sowie im Westbereich des Landesgartenschaugeländes. Das Ingenieurbüro Renker aus Neumarkt hat eine Planung erstellt, die neben dem Steg die Brücke über die Schwarzach berücksichtigt. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 290 000 Euro.

„Da rollen sich mir die Zehennägel auf“, meinte Umweltreferent Werner Thumann (UPW). „Die Schwarzachaue sei ein hochwertiger Naturraum, in die Stahl und Beton ästhetisch nicht passen.“ Auch wenn immer wieder Teile ausgetauscht werden mussten, habe die bisherige Konstruktion immerhin fast 20 Jahre gehalten. Ein Steg aus Beton sei auch „nichts für die Ewigkeit“ und müsse nach dieser Zeit auch erneuert werden.

Als eine selbsternannte Stadt der Nachhaltigkeit verwende Neumarkt bei öffentlichen Vorhaben den Baustoff Holz viel zu selten, so Thumann. „Ein Bohlensteg aus einheimischem, dauerhaftem und natürlichem Holz ist das Mindeste, was wir tun können.“

Kunststoff war im Gespräch

OB Thomas Thumann betonte, dass die Stadt nur auf die Beschwerden der Bürger reagiere wegen der Wintersperrung. Man habe auch andere Materialien geprüft, wie etwa das Holz-Kunsttoffgemisch WPC, die aber nicht den Anforderungen an den Winterdienst erfüllten.

Wolfgang Knychalla (UPW) bedauerte, dass die Erschließungsbrücke von der Altdorfer Straße nicht in dem Konzept drin sei, ebenso wenig der Steg zum Kneippbecken. „Was nützt es mir, wenn ich den Steg begehbar mache, aber der Einstieg ist versperrt“, fragte er.

Heinz Sperber (CSU) watschte den Vorstoß seines Fraktionskollegen kurz ab: „Ästhetik und Ökologie sind den meisten ganz egal, die wollen einfach dort durchgehen.“

Für Ursula Plankermann (SPD) ist Beton in diesem Bereich ein „No-Go“. Sie wollte wissen, ob es Zahlen gebe, wie viele Unfälle durch die glatten Bohlen verursacht seien. „Wir können doch nicht den Winter offen lassen und dann die Schäden zählen“, entgegnete Stadtbaumeister Matthias Seemann. Günter Stagat fragte, weshalb man keine wassergebundenen Wege anlegt wie in der Woffenbacher Au. dafür müsste man einen Damm aufschütten, was wasserrechtlich nicht möglich sei, entgegnete Schütt.

Die Grüne Johanna Stehrenberg forderte eine Kostenberechung für einen Steg aus dauerhaftem Eichenholz, bevor man den Auftrag für den Betonbau ausschreibt.

Die Mehrheit des Bausenats sah dies anders. Deshalb werden im April wohl die Bauarbeiten beginnen. Etwa einen Monat sollen sie dauern, so dass die Altenhofer schon im Mai zum neuen Gasthaus am Blomenhof pilgern können – falls es bis dahin geöffnet hat.

