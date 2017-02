Schwarze Grütze zu Weiberfasching

Von Klassik-Kaffee bis Open-Air-Konzert: Das neue Halbjahresprogramm des Kulturforums Postbauer-Heng - vor 5 Stunden

POSTBAUER-HENG - Das Kulturforum der Marktgemeinde Postbauer-Heng stellt sein neues Programm für Frühjahr und Sommer 2017 vor. Geboten ist wieder Unterhaltsames auf hohem Niveau mit Kunst, Literatur und Informationsveranstaltungen.

Die „Schwarze Grütze“ am Weiberfasching tritt am Donnerstag, 23.Februar, exakt um 20.17 Uhr auf. Die gesellschaftlichen „Seitenhiebe“ sind durchaus gehaltvoll. © Foto: privat



Die „Schwarze Grütze“ am Weiberfasching tritt am Donnerstag, 23.Februar, exakt um 20.17 Uhr auf. Die gesellschaftlichen „Seitenhiebe“ sind durchaus gehaltvoll. Foto: Foto: privat



Los geht es mit dem Klassik-Kaffee „Von heißer Liebe – dem Wahnsinn so nah“ am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr. Am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr verwandelt sich das Schloss wieder in ein großes gemütliches Wohnzimmer, wenn es heißt „Schmökern im Schloss“. Das Kulturforum bietet dabei die Möglichkeit, einen Sonntagnachmittag als Bücherwurm zu verbringen.

Am Weiberfasching, Donnerstag, 23. Februar, ab 20.17 Uhr unterhält „Schwarze Grütze — Das Besteste“ mit Lieblingsliedern aus den 20er Jahren. Die Gruppe verbindet fein geschliffenen Wortwitz mit musikalischem Können und würzt ihre bitterbösen gesellschaftlichen Seitenhiebe virtuos mit dem reinen Spaß an der Sprache.

Schalk im Nacken

Am Freitag, 3 März, um 20 Uhr sind die Original Bauernfünfer mit „Wenn wir die Goschen aufmachen“ zu Gast. Sie betrachten das Landleben stets mit dem Schalk im Nacken und paaren soziologischen Feingeist mit der Liebe zum Dialekt und zur Musik.

Am Sonntag 12. März, um 14 Uhr präsentiert Musik Aktiv das Familienkonzert „Die kleine Hexe“. Die Kinder reiten auf den Blocksberg, helfen der Hexe den Schneemann zu retten und das traurige Papierblumen-Mädchen zu trösten. Anja Clementi bezieht die kleinen und großen Gäste aktiv ins Hörerlebnis ein.

Am Ostersonntag, 16. April, um 14.30 und 19.30 Uhr und am Ostermontag um 19.30 Uhr führt die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Heng wieder ein Lustspiel auf. Weitere Vorführungen sind am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April, jeweils um 19.30 Uhr.

Leindotter — Das Öl der Kelten lautet das Thema des Vortrages am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr. Ein Beispiel für die Potenziale fast vergessener, alter Kulturpflanzen geben die Referenten Anne Fröhlich und Johannes Spengler.

Am Sonntag, 6. Mai, um 20 Uhr wird wieder mit der Tanz- und Partyband „Sunset“ in den Mai getanzt. Mit dabei ist von Salsa Neumarkt das Trainerpaar Stephi und Adrian Fellner, die eine sehenswerte Choreographie mit Salsafiguren zeigen. Am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr und Sonntag, 14. Mai, um 10.30 Uhr heißt es wieder „Kunst im Schloss“. Zu Beginn des Sommers präsentieren die Postbauer-Henger Künstler ihre Jahresarbeiten.

Die Salsa-Party „Royal“ steigt am Mittwoch, 24. Mai, ab 20.30 Uhr. Der Abend beginnt mit einem Crashkurs mit Stephi und Adrian. Ab 21 Uhr folgt Bachata Sensual für Fortgeschrittene mit Adrian und Ela aus Regensburg. Hauptact an diesem Abend ist ab 21.45 Uhr „DJ OlliE“ aus Stuttgart, inklusive einer Tanzshow der Terra Salsa Ladys.

Am Donnerstag, 16. Juli, um 19 Uhr präsentiert Musik Aktiv beim Open- Air-Konzert mit der Big Band „Blue Note“ ein Picknick im Schlossgarten. Unter der Leitung von Dominik Konrad werden Jazz-, Pop- und Rock-Stücke präsentiert. Solisten sind die Sänger Sonja Spangler und Daniel Dorner.

Den Abschluss des Halbjahres bildet der Open-Air-Jubiläumsfrühschoppen mit der Dixie-Jazz-Company am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr im Schlossgarten. Seit 25 Jahren begeistern Brigitte Blank und ihre Musiker mit ihrem eigenen Dixieland-Stil.

Die Schloss-Gastronomie „Brot & Spiele“ rundet mit ihren coolen Drinks und Leckereien die Veranstaltungen ab.

RESI HEILMANN