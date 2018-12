Schwarze Laber: Drei tote Biber angeschwemmt

NITTENDORF - Im Gemeindebereich von Nittendorf wurden drei tote Biber in der Schwarzen Laber angeschwemmt. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese von Menschenhand getötet wurden.

Im Biberbestand an der Schwarzen Laber gibt es mysteriöse Todesfälle. © dpa



Die Polizei zog zur Klärung der genauen Umstände Experten hinzu und erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum von Sonntag, 4. November, bis Montag, 26. November, spülte der Donaunebenfluss zwischen Eichhofen und Schönhofen an unterschiedlichen Tagen insgesamt drei leblose Biber an, welche sich im Bereich einer Staustelle verfingen.

Bei der ersten Begutachtung eines der verendeten Nagetiere stellten die Beamten der Polizeiinspektion Nittendorf äußerliche Verletzungen fest, welche auf einen möglichen Beschuss hindeuteten. Zwei der toten Tiere wurden aufgefunden und sichergestellt.

Ein Experte der Veterinär-Pathologie in Erlangen untersuchte zwischenzeitlich die beiden verendeten Biber. Dieser schließt in einer ersten Stellungnahme aus, dass die Biber erschossen wurden. Weitere Untersuchungen sollen nun Todesursache und -zeitpunkt klären.

Nachdem an der Fundstelle in den Vorwochen noch zwei weitere tote Biber aufgefunden wurden, leitete die Nittendorfer Polizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg und dem zuständigen Landratsamt Regensburg umfangreiche Untersuchungen und Ermittlungen ein. Wer Feststellungen zur möglichen illegalen Tötung treffen konnte, wird dringend gebeten, sich unter der Tel. 09404/9514-0 an die Polizeiinspektion Nittendorf zu wenden.

Wie weit die Biber leblos in der Schwarzen Laber getrieben sind, ist bislang unbekannt. Um eingrenzen zu können, wo die Tiere möglicherweise sesshaft waren, bittet die Polizeiinspektion Nittendorf insbesondere auch hierzu um sachdienliche Hinweise.

