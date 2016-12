Schweinerei im Bushaus: Farbeimer mit Böller gesprengt

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro - Täter unbekannt - vor 1 Stunde

PYRBAUM/NEUMARKT - Am Mittwochmorgen hatte ein Unbekannter in Pyrbaum bei Neumarkt wohl zu viel Langeweile: Er sprengte mit einem Böller einen Farbeimer in die Luft und verunreinigte damit ein ganzes Bushäuschen.

Es war gegen 5 Uhr, als der unbekannte Täter das Bushäuschen direkt am Kreisverkehr Pruppach mitsamt Farbeimer und Böller aufsuchte. Mit dem Feuerwerkskörper ließ er den Eimer Farbe explodieren. Sein Plan ging wie erwartet auf: Er verunreinigte die Sitzfläche aus Metall sowie die gläserne Rückwand und sogar einen Teil der Fahrbahn. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 1000 Euro.

