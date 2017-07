Schweizer Meister unterrichteten Kizomba im Artico

Salsa Neumarkt kooperiert mit José Enrique Valerio und Andrea Gabriela Marfurt — Neue Kurse - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die amtierenden Schweizer Meister im Kizomba waren erneut im Artico als Gastlehrer im Einsatz. Neue Angebote für Bachata und Kizomba sind in Planung.

José Enrique Valerio und Andrea Gabriela Marfurt sind im Artico. © Foto: Marfurt



Der ursprünglich aus Venezuela stammende José Enrique Valerio und seine Partnerin Andrea Gabriela Marfurt zeigten einer Gruppe aus 17 Schülern weiterführende Techniken aus dem so genannten "Urban Kizomba".

Kizomba stammt ursprünglich aus Angola und den Kapverdischen Inseln, erfuhr dann in Portugal einen großen Push und erlebte hauptsächlich in Paris dann nochmals einen Ableger in Form des "Urban Kizomba".

Bei Salsa Neumarkt gibt es regelmäßig die Möglichkeit, in viele verschiedene Tänze und Stilrichtungen hienizuschnuppern, um eigene Vorlieben besser entdecken zu können.

Im Ferienprogramm für die großen Sommerferien gibt es auch die Möglichkeit, einen Einsteigerkurs in Kizomba bei den Articotrainern Chris und Noor aus Stuttgart zu machen. Auch Adrian und Stephanie, Trainer seit der ersten Stunde im Artico, bilden sich derzeit in Bachata und Kizomba fort. Sie erarbeiten ein gemeinsames Konzept für weiteren Unterricht in Bachata und, wenn Interesse besteht, auch in Kizomba.

Dazu planen die Articotrainer Christoph und Noor alle paar Monate weitere Workshops mit José und Andrea. Für Salsa L.A. gibt es bereits ein Angebot mit über 14 Stunden pro Woche auf vier (beziehungsweise fünf) Leistungsstufen. Aktuell liegt der Fokus auf Bachata und den im September wieder startenden Jugendkursen.

