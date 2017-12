Schwer verletzt: Auto fährt Radfahrer an

Pkw missachtete die Vorfahrt des 50-Jährigen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Fataler Fehler beim Rechtsabbiegen: Ein Autofahrer fuhr einen Radler um. Der liegt nun schwer verletzt im Krankenhaus.

Am Freitag, 1. Dezember, um 17.45 Uhr bog der 58-jährige Fahrer eines VW Golf in Neumarkt von der Dr.-Grundler-Straße nach rechts in die Nürnberger Str. ein und missachtete hierbei die Vorfahrt des 50-jährigen Fahrradfahrers, welcher den rechten Fahrradweg der Nürnberger Straße stadteinwärts befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt; er kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Neumarkt. Sachschaden entstand an beiden Fahrzeugen (Pkw 1000 Euro, Fahrrad 50 Euro). Die Vorfahrt ist an der Einmündung durch Verkehrszeichen geregelt.

