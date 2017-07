Schwer verletzt: Biker fliegt aus der Weißmarter-Kurve

28-Jähriger verliert beu Neumarkt Kontrolle über seine Maschine - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Nach einem unfallfreiem Zeitraum von fast genau einem Jahr, bedingt durch die Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung, ist im Bereich der Weißmarkter-Kurve wieder ein Motorradfahrer verunglückt.

Gelb-rote Richtungstafeln sollen zusätzlich warnen. © Foto: Günter Distler



Am Mittwochabend gegen 21 Uhr befuhr ein 35-Jähriger auf einem Kleinkraftrad die Staatsstraße 2660 von Deining kommend in Richtung Neumarkt. Etwa 100 Meter vor der Weißmarter-Kurve wurde er von einem Motorradfahrer überholt.

Beim Einscheren zurück auf den rechten Fahrstreifen verlor der Biker die Kontrolle über seine Kawasaki. Der 28-Jährige prallte gegen die Leitplanke und wurde über diese abgeworfen. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Klinikum eingeliefert. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Das war der erste Unfall in der vor zwei Jahren ausgebauten Kurve seit Juli 2016, seitdem die Höchstgeschwindigkeit am Weißmarter-Berg auf 50 und 70 km/h begrenzt wurden – als Reaktion auf eine Unfallserie mit acht Verletzten und einen Toten in kurzer Zeit.

nn/nd