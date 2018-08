Schwer verletzter junger Mann im Gleisbereich in Obertraubling

Polizei ist noch am ermitteln, was genau da passiert ist - vor 15 Minuten

OBERTRAUBLING - Am frühen Samstag morgen ist ein schwer verletzter junger Mann neben einer Bahntrasse in Obertraubling gefunden worden.

Gleise © dpa



Am frühen Samstag ging bei der Polizei-Einsatzzentrale die Mitteilung eines jungen Mannes ein, der verletzt im Osten von Regensburg im Gleisbereich liege. Kurze darauf konnte ein 21-Jähriger schwer verletzt aufgefunden werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.



Nach der Mitteilung kam es zu Suchmaßnahmen unter Einbindung der Bundespolizei und zu einer Sperrung der Bahnstrecke zwischen Regensburg und Obertraubling. Mit Unterstützung eines Passanten, der Hilferufe gehört hatte und ebenfalls die Polizei verständigte, konnte kurz nach zwei Uhr der verletzte 21-Jährige im Gleisbereich auf Höhe der Ernst-Frenzel-Straße in Obertraubling gefunden und medizinisch versorgt werden. Der junge Mann aus dem Landkreis Regensburg wurde mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Regensburger Krankenhaus gebracht. Der Gesundheitszustand ist derzeit kritisch, aber stabil.



Aufgrund der unklaren Umstände übernahm noch in den Nachtstunden die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Untersuchung. So erfolgten bereits eine intensive Spurensicherung am Auffindeort des Verletzten sowie erste Befragungen. Da die Verletzung darauf hindeutet, dass der 21-Jährige möglicherweise von einem Zug erfasst wurde, gibt es bereits Überprüfungen an einem Güterzug. Die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr dauerten bis etwa 7.20 Uhr an.



Die Kriminalbeamten prüfen nun, wie es zu den schweren Verletzungen des jungen Mannes kam. Derzeit können die Ermittler auch ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Der Verletzte hielt sich nach den ersten Erkenntnissen in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einer Feier im Bereich Obertraubling auf.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet in diesem Zusammenhang dringend um sachdienliche Hinweise an die Tel.-Nr. 0941/506-2888 oder an jede andere Polizeidienststelle.

nn/wof