Schwerer Unfall bei Frettenshofen gibt Gericht Rätsel auf

Motorradfahrer kollidierte beim Überholen mit Pkw — Fuß fast vollständig abgetrennt

NEUMARKT - Im Mai 2016 kam es auf der Kreisstraße zwischen Frettenshofen und Freystadt-Retteloh zu einem schweren Unfall, bei dem einem Motorradfahrer der linke Fuß fast völlig abgetrennt wurde. Gestern wollte das Amtsgericht Neumarkt klären, ob der an dem missglückten Überholmanöver beteiligte Autofahrer die Kollision verursacht hatte. Was sich trotz einer eindeutigen Zeugenaussage als schwierig erwies.

Im vergangenen Mai bei Frettenshofen: Während des Überholmanövers kollidierte das Motorrad des 54-Jährigen mit dem Auto des Angeklagten. Foto: Foto: Schöll



Der Biker aus dem benachbarten Mittelfranken erschien vor Gericht auf Krücken und mit einer schweren Beinschiene. In acht Operationen hatten ihm die Ärzte den Fuß wieder angenäht, Erfolgsaussichten ungewiss. Seit jenem Frühlingsabend im Mai plagen den 54-Jährigen permanent Schmerzen, von den Zukunftsängsten ganz zu schweigen.

Es war ein Alptraum für beide Unfallbeteiligten: Der damals 20-jährige Autofahrer aus dem westlichen Landkreis Neumarkt gab auf der kurzen Geraden nach dem Ortsschild von Frettenshofen seinem über 300 PS starken Wagen die Sporen. Zwischen 100 und 110 km/h habe er drauf gehabt, schätzt er, als er in die folgenden Linkskurve einbog. Da war der Motorradfahrer, den er im Dorf noch hinter sich bemerkt hatte, schon wieder aus dem Sinn.

Plötzlich krachte es links hinter seiner Fahrertür. „Im Rückspiegel habe ich das Motorrad fliegen sehen.“ Der junge Mann hielt an und lief zurück zum Verunglückten. Landwirte, die auf dem Feld nebenan Gras häckselten, hatten aber schon die Rettungskräfte verständigt.

Der Motorradfahrer war, die Spuren lassen es vermuten, viele Meter über die Straße geschlittert. „Irgendwann lag ich dann in der Wiese.“ Wenn es nur bei Prellungen und Schürfwunden geblieben wäre: Doch wurde sein Fuß beinahe vollständig abgetrennt. Der Geschädigte beteuerte, dass der Pkw, während er in der Kurve links neben ihm war, nach links über die Mittellinie driftete. Er habe noch gebremst, doch dann sei bereits der Schlag gekommen.

„Ich war auf meiner Spur“, versicherte dagegen der Angeklagte. Er kann sich die Kollision bis heute nicht erklären. Ein Zeuge, ein Feldarbeiter neben der Straße, bestätigte vor Gericht die Version des Motorradfahrers. Doch gab es nach Durchsicht der Ermittlungsakten Zweifel daran, ob er von seinem Standpunkt aus die Mittellinie überhaupt sehen konnte.

Der Haken: Der Sachverständige war vor Gericht ein anderer als der am Unfallort und hatte nicht die angeforderten Fotos des Kollegen erhalten. Zudem fehlten ihm die Gutachten zur Unfallmaschine und zur Kleidung des Bikers. Also blieb Richter Danny Schaller nichts anderes übrig, als die Verhandlung zu unterbrechen. Sie wird an einem späteren Termin fortgesetzt, dann mit allen nötigen Unterlagen.

