Schwerer Unfall bei Weiden: Lkw kracht in Familienwagen

Kleinkind im Krankenhaus - Autobahn in Richtung Hof weiterhin gesperrt - vor 1 Stunde

WEIDEN - Am frühen Mittwochgmorgen kollidierten auf der A93 zwischen der Anschlussstelle Weiden-Süd und Weiden-Frauenricht ein Lkw und ein Auto. Eine dreiköpfige Familie hatte großes Glück. Sie konnte aus den Trümmern gerettet werden.

Obwohl der Audi völlig zerstört wurde, überstand die dreiköpfige Familie den Unfall auf der A93 nahezu unbeschadet. Der Lkw-Fahrer wurde jedoch schwer verletzt. © NEWS5 / Masching



Zwischen den Anschlussstellen Weiden-Süd und Weiden-Frauenricht kollidierte am frühen Mittwochmorgen ein Lkw mit einem Audi. Der Lastwagen hatte laut Polizei Milchprodukte transportiert. Noch ist der Unfallhergang nicht ganz klar, die Verkehrsinspektion Weiden geht aber davon aus, dass der Fahrer des Lkw seinen Sattelzug völlig unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur lenkte. Unklar ist aber, ob der Mann den Audi übersehen hat, am Steuer einschlief oder ob es medizinische Ursachen für den plötzlichen Fahrspurwechsel gibt.

Lkw kracht auf A93 gegen Audi: Kleinfamilie wird gerettet Eine dreiköpfige Familie hat in ihrem Pkw einen Zusammenstoß mit einem Lkw auf der A93 bei Weiden fast unbeschadet überstanden. Während das Paar und das Kleinkind am frühen Mittwochmorgen nur leicht verletzt wurden, zog sich der Lkw-Fahrer schwerste Verletzungen zu.



Auf der linken Spur der A93 rammte der Sattelzug das Familienauto mit voller Wucht, sodass beide Fahrzeuge nach rechts geschleudert wurden. Dort krachte der Lkw mit dem Führerhaus gegen eine Lärmschutzwand. Der Audi blieb völlig zerstört in der Böschung an der rechten Leitplanke liegen. Auch der Lkw kam dort schließlich zum Stehen.

Während das Paar und das 17 Monate alte Kleinkind leicht verletzt aus dem völlig zerstörten Audi gerettet werden konnten, zog sich der Lkw-Fahrer schwerste Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist kritisch. Auch das Kleinkind, das an Bord des Autos war, muss noch einige Zeit im Krankenhaus bleiben, jedoch nur zur Beobachtung. Die Eltern konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Nach Angaben der Polizei Weiden dauert die Bergung des Lkw noch bis Mittag an. Die A93 in Richtung Hof ist bis dahin komplett gesperrt.

Der Artikel wurde am Mittwoch um 9.24 Uhr aktualisiert.

