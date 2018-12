Schwerer Unfall: Brückengeländer rettet Männern das Leben

Fahrzeuge schleuderten durch Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn - vor 43 Minuten

VELBURG - Schwerer Unfall auf der Krondorfer Talbrücke: Ein Lieferwagen und ein Truck des US-Militärs kollidieren miteinander, durchbrechen die Mittelleitplanke und krachen dort in einen Lkw. Beide bleiben am Brückengeländer hängen. Sonst wären sie 40 Meter in die Tiefe gestürzt.

Das massive Brückengeländer bewahrte den Truck vor dem Absturz. © Jürgen Masching



Das massive Brückengeländer bewahrte den Truck vor dem Absturz. Foto: Jürgen Masching



Es war am Freitagabend, als der Fahrer eines Paketzustelldienstes aus noch ungeklärter Ursache ungebremst auf der A3 auf einen vor ihm fahrenden US-Armee-Truck, besetzt mit zwei Soldaten, auffuhr. Nach dem Aufprall schleuderten beide Fahrzeuge durch die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn und kollidierten dort mit einem Richtung Regensburg fahrenden Sattelzug.

Beide Fahrzeuge krachten nach dieser Kollision in die äußere Leitplanke, die massiv genug war und den Aufprall standhielt. Sie bewahrte beide Fahrzeuge vor einem Absturz von der rund 40 m hohen Brücke.

Bilderstrecke zum Thema Schwerer Unfall auf Krondorfer Talbrücke Nach einem schweren Unfall auf der Krondorfer Talbrücke blieb die Autobahn Richtung Regensburg die ganze Nacht gesperrt.



Der Fahrer des Paketzustelldienstes wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit einem Rettungsspreitzer geborgen werden. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in die UNI-Klinik Regensburg eingeliefert. Die beiden US-Militärangehörigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Auch ein Pkw war an dem Unfall beteiligt.

Der Gesamtschaden dürfte sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg musste von 20.05 Uhr bis zur Bergung der Fahrzeuge nach Mitternacht komplett gesperrt werden. Ebenso musste die linke Spur der Gegenfahrbahn gesperrt werden. Mit vor Ort waren noch die örtlichen Feuerwehren sowie der Rettungsdienst.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn/wof