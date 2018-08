Schwerer Unfall zwischen Berngau und Neumarkt

BERNGAU - Kollision bei Abbiegevorgang: Bei einem Unfall zwischen Berngau und Neumarkt ist ein 33-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Der Fahrer des VW Golf erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. © Jürgen Masching



Am Montag gegen 18.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem VW Golf von Berngau kommend und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Neumarkt einbiegen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von Neumarkt kommenden Opel Insignia. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Golf-Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Der 38-jährige Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Verkehrsteilnehmer wurden mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Sachschaden: liegt bei rund 14.000 Euro.

