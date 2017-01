Schwerer Zusammenstoß zweier Audis bei Amberg

AMBERG - Einen schweren Verkehrsunfall mit jeder Menge Blechschaden und "nur" einigen Leichtverletzten ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße B 85 zwischen Karmensölden und Schäflohe (nordwestlich der Stadt Amberg) ereignet hatte.

Schwer beschädigt war der Audi A3, der auf der B 85 nach einem missglückten Überholmanöver in einen Audi Q3 gestoßen war. © Polizei/oh



Gegen kurz vor 7 Uhr überholte ein 29-Jähriger aus Poppenricht mit seinem Audi A3 auf der B 85 in Fahrtrichtung Amberg einen Lkw. Obwohl der Abschnitt an besagter Stelle zweispurig ist, kam der 29-Jährige bei dem Überholvorgang auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Audi Q3.

Nach dem schweren Zusammenstoß schleuderte der Q3 mit den Insassen (zwei Frauen und zwei Männer - alle aus Amberg beziehungsweise Kümmerbruck) gegen eine Leitplanke, ehe er schwer beschädigt quer zur Fahrbahn stehenblieb. Der Audi A3 drehte sich durch den Zusammenprall ebenfalls und wurde auch schwer beschädigt.

Autos nicht mehr fahrbereit

Wie durch ein Wunder wurden jedoch alle fünf an dem Unfall beteiligten Personen nur leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in der Umgebung. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei vermutet, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand und sich der Sachschaden auf rund 25.000 Euro addiert.



Bei der Unfallaufnahme waren neben zwei Streifenbesatzungen der PI Amberg auch die Feuerwehr und Rettungssanitäter im Einsatz. Die B 85 wurde für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

