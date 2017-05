Schwertransporter rutscht am Blomenhofkreisel in Graben

Nach ersten Erkenntnissen war die Hydrauliksteuerung des Nachläufers gestört - vor 14 Minuten

NEUMARKT - Schwertransporter auf Abwegen: Weil die Hydrauliksteuerung des Nachläufers einen Aussetzer hatte, landete der samt 50 Tonnen schwerem Windkraft-Mast im tiefen Straßengraben des Blomenhofkreisels. Doch der Trucker bewies Fingerspitzengefühl - er zog seinen Hänger wieder aus dem Graben.

Unfall Blomenhoffkreisel: Schwertransport mit Windkraftmast rutscht in den Straßengraben, Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 16.05.2017 © Wolfgang Fellner



Unfall Blomenhoffkreisel: Schwertransport mit Windkraftmast rutscht in den Straßengraben, Foto: Wolfgang Fellner, Ort: Neumarkt, Datum: 16.05.2017 Foto: Wolfgang Fellner



Was genau passiert war, blieb direkt nach dem Unfall noch offen. Ersten Aussagen zufolge war der Schwertranporter mit dem Mast in den Kreisel eingefahren. Als es darum ging, die richtige Ausfahrt zu erwischen, blockierte die Steuerungshydraulik und der Nachläufer, auf dem der Mast ruhte, rutschte in den Straßengraben.

Bilderstrecke zum Thema Versenkt: Schwertransport im Graben Ein defekter Nachläufer war wohl die Ursache, dass ein Schwertransport samt Windkraftmast im Graben des Blomenhofkreisels landete.



Zum Glück nicht allzu weit. Und so konnte der Trucker, als Feuerwehr und THW seinen Nachläufer mit fetten Stahltrossen gegen ein Umkippen gesichert hatten, mit Fingerspitzengefühl, Hydrauliksteuerung und Gaspedal ganz vorsichtig den Nachläufer aus dem Graben fahren. Anschließend konnte die Fahrt fortgesetzt werden.

Während der Bergung war der Kreisel weiträumig gesperrt, der Verkehr wurde von der Neumarkter Feuerwehr umgeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail