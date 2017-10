Schwerverletzte mit Hubschraubern ausgeflogen

Frontalzusammenstoß zwischen Pyrbaum und Kemnath - vor 30 Minuten

PYRBAUM - Zwei Rettungshubschrauben waren zwischen Kemnath und Pyrbaum im Einsatz, um schwerverletzte Opfer eines folgenschweren Frontalzusammenstoßes in Kliniken zu transportieren.

Nach dem Frontalzusammenstoß blieben von den beiden Autos nur noch Trümmer zurück. Foto: wdn/Foto: Resi Heilmann



Zwei Rettungshubschrauben waren zwischen Kemnath und Pyrbaum im Einsatz, um schwerverletzte Opfer eines folgenschweren Frontalzusammenstoßes in Kliniken zu transportieren. Ein 34 Jahre alter Mann war kurz vor 18 Uhr am Steuer seines Volkswagens aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der VW mit einem entgegenkommenden Suzuki-Jeep zusammen.

Dessen Fahrerin, eine 55 Jahre alte Frau, wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Mit leichten Verletzungen kam ein einjähriges Kind davon, das im VW des 34-Jährigen gesessen hatte. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt.